Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин показали на «Гран-при Канады» совершенно новый вид фигурного катания.

Фигурное катание. «Гран-при Канады»

Пары. Короткая программа

1. Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай) — 78,94

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 69,46

3. Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) — 67,93

Русская акробатика

В Ванкувере, который столь неприятен для нашей хоккейной, да и фигурной публики по 2010 году, стартовал «Гран-при Канады». Открывали соревнования парники — в смысле представители парного катания, а не теплицы.

После короткой программы россияне Павлюченко и Ходыкин занимают второе место за главным фаворитами сезона, двукратными чемпионами мира и вице-чемпионами Олимпиады китайцами Суй/Хань.

Но важнее то, за счет чего наши вышли на вторую строчку. Показав абсолютно уникальную программу, походившую скорее на акробатическое катание. С сальто, полетами в воздухе, к сожалению, падениями — но все равно это было наотмашь и очень авангардно. Даша еще и порвала колготки о конек партнера после одного из таких этюдов.

А после выступления в микст-зоне еще и смело сказали, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ», что традиционное парное катание — «скучное». А традиционное в России по сути у большинства из других пар. При том, что сейчас ребята номинально четвертые в стране и для отбора на Олимпиаду надо обыгрывать либо Тарасову/Морозова, либо Мишину/Галлямова, либо Бойкову/Козловского.

Традиционное катание все уже видели

Ходыкин: — Ошибки никак не повлияют на то, что мы делаем. Мы будем стараться их минимизировать и по возможности сводить к нулю. Традиционное парное катание... Оно осталось далеко в прошлом. Как по мне, это скучно. И всего его уже видели.

Павлюченко: — У нашей пары уже давно есть стиль, у нас есть на что посмотреть, своя индивидуальность.

Ходыкин: — Трюки мы подбираем не во время постановки, а в процессе работы с нашими акробатами. В какой-то момент понимаем: «О, мы можем это вставить тут», меняем легкое на сложное, сложное — на более подходящее. Программу нам ставила Бетина Попова. Ее работы здесь процентов 70, а в остальном это была общая постановка. Так сложились обстоятельства, что мы эту программу ставили втроем. Она была единственным тренером, принимавшим участие в постановке.

Китайцы досягаемы для российских пар

«СЭ» поговорил с постановщицей об итогах первого дня.

— Бетина, как ощущения от проката твоей пары?

— Оцениваю его очень хорошо, потому что в целом ребята справились со всей своей технической задачей. Да, была помарка на выходе из тодеса, но в этом ничего страшного нет. Это первый турнир ребят, первый вообще в сезоне. В прошлом году полноценного международного сезона тоже не было. Разумеется, ребята нервничали, и ничего в этом сверхъестественного нет. До Олимпиады еще очень долго, есть время накатать программу, и хоть они и пропустили очень много в начале сезона, но очень быстро наверстывают. Уже приходят в форму, что не может не радовать, на тренировках уже есть совершенно замечательные прокаты. И я уверена, я знаю, что эта программа заиграет новыми красками в очень скором времени, нужно просто дать ребятам раскрыться. Они это могут, и в этой программе они выглядят очень гармонично. А вообще смотрела с валерьянкой. (смеется)

— Не слишком много акробатики? И не кажется ли тебе, что судьям эффективнее показывать традиционное катание, они лучше его оценивают?

— Я считаю плюсом, что программа насыщена акробатическими элементами. Потому что ну не хочется смотреть в парном катании на транзишны, состоящие из одних беговых и «троек». Это все-таки не танцы на льду, а более технический вид спорта, для меня здесь больше проявления силы, поэтому если ребята могут себе позволить показывать акробатические моменты, они должны это делать. В этом и есть проявление... спортивной деятельности, что ли.

— У ребят два дедакшна, и еще у партнерши порвались колготки. За это могли еще снизить оценку?

— За порванные колготки, слава богу, в нашем виде спорта дедакшны не дают. Если бы давали, я бы всю свою жизнь приезжала с ними. Это какая-то странная тема, первый раз слышу. Иногда дают, если что-то от костюма отвалилось на лед. Так что не думаю, что он должен был быть. Да, они немного переехали по музыке (опоздали по времени за музыкой. — Прим. «СЭ») и было падение, эти два снижения они заслужили. Что заслужили, то и получили.

— Как тебе остальные пары? Китайцы Суй/Хань недосягаемы?

— Сегодня было видно, что достаточно нервное у всех катание. У многих не задались свои программы. У Рэдфорда совершенно досадное падение было на разминке. Ребята явно не в ногах.

А вот китайцы как всегда превосходны и замечательны. Еще как всегда отвратительная трансляция, которая прерывалась везде и всегда, и просто невозможно было смотреть. Из-за этого нужно было еще больше валерьянки.

Китайцы прекрасны, это точно, но с ними, конечно же, можно бороться. Они досягаемы для всех наших топовых пар, все будет зависеть от прокатов и от борьбы нервов и чистоты исполнения.