Пары — хороши, мужчины — неприятно шокировали.

«Гран-при». Первый этап

Пары. Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 80.36

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 75.43

3. Рику Миюра/Рюити Кихара (Япония) — 72.63

4. Джессика Калланг/Брайан Джонсон (США) — 68.87

5. Алекса Шимека-Книрим/Брэндон Фрейзер (США) — 66.37

6. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 64.15

7. Челси Лю/Дэниэл О'Ши (США) — 60.16

8. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 54.03

На этап в Лас-Вегас было заявлено три российских пары. Для Алины Пепелевой и Романа Плешкова это был дебют во взрослой серии «Гран-при». Пара исполнила короткую программу под энергичную композицию «Io Ci Sar?» итальянского исполнителя Андреа Бочелли. И дебют учеников Нины Мозер получился неплохим.

Немного подпортила впечатление ошибка на параллельном тройном тулупе — партнерша недокрутила прыжок и допустила падение. Но вращения у Пепелевой и Плешкова были очень красивыми — на четвертый уровень. В итоге пара получила 64,15 балла за свой прокат, и это шестое место.

Но, разумеется, основное внимание в парном турнире было приковано к двум другим российским дуэтам. Первыми на лед вышли ученики Тамары Москвиной — действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Бойкова и Козловский: немного нервно

Дебют «Лебединого озера» на соревнованиях, так как это первый старт в сезоне для этой пары, получился сильным. Правда, казалось, что пара — в частности партнерша — переживает за свои слабые стороны. В прошлом сезоне их подводили параллельные прыжки и выбросы. На разминке Бойкова также падала с выброса. Но в прокате все было иначе.

В начале программы на параллельном тройном сальхове Александра стартовала чуть позже своего партнера, но приземлились они при этом как один человек — одновременно и совершенно синхронно. Поэтому элемент получился на плюс. И еще одна шероховатость была про выбросе, но Бойкова спасла выезд с элемента — он также получился в плюсовой зоне.

В итоге все элементы — в плюсовой зоне, дорожка и вращения на четвертый уровень.

75,73 балла — это не самый высокий балл для этой пары, которой по прежнему принадлежит мировой рекорд (82,34). Но для первого выступления в сезоне — результат хороший. Сами ребята назвали свой прокат рабочим, но уверенным.

«Прокат получился рабочим, не скажу, что это было идеально, но хорошо. Элементы были исполнены на достойном уровне. Это было непросто, так как наш первый старт в сезоне. Обычно мы входили в сезон иначе, у нас был промежуточный турнир. А тут сразу серьезный, ответственный турнир. Первый шаг пройден уверенно», — заключил Дмитрий Козловский в эфире Первого канала сразу после проката.

Его партнерша, Александра, отметила шероховатости в прокате. «Адреналин? Иногда адреналин мешает — мы сегодня спотыкались», — добавила Бойкова.

Для старта сезона баллы хорошие, но понятно, что ребятам еще есть куда прибавлять — они получили не самые высокие надбавки за свои элементы, особенно сравнивая их с баллами Тарасовой и Морозова. И они сами это прекрасно понимают.

Тарасова и Морозов: почти идеально

Для этой пары этот турнир — уже третий в сезоне. Возможно, благодаря этому нервов у них было намного меньше, чем у предыдущей российской пары. Параллельный тройной тулуп получился в этот раз почти идеально — хотя в момент прыжка казалось, что их немного вывалило из круга. Тарасова уделила особое внимание этому элементу на разминке.

А вот выброс получился менее уверенным у этой пары — но Евгения спасла выезд. В итоге 80,36 — баллы, которые Илья Авербух в трансляции Первого канала назвал «гроссмейстерскими». И это лучший результат пары в текущем сезоне. При этом, учитывая шероховатости в прокате, видно — они могут еще лучше. Об этом сказал и партнер в эфире Первого канала, сдержанно прокомментировав свое выступление.

«Удалось практически все, есть недочеты на дорожке. В целом создали неплохое впечатление. Сделали все элементы, получили хорошие оценки. Это было неплохо, но можно лучше. На произвольную программу стимула и без этого достаточно. Теперь все, забыли короткую. Сегодня отдохнем, поспим и будем продолжать соревнования, готовиться к произвольной программе», — сказал Морозов.

Первая очная встреча действующих чемпионов России с действующими чемпионами Европы пока за новоиспеченными учениками Этери Тутберидзе, которая вместе с Сергеем Дудаковым и Максимом Траньковым внимательно наблюдала за выступлением пары.

Даниелян: трудности юного Артура

«Гран-при». Первый этап

Мужчины. Короткая программа

1. Винсент Чжоу (США) 97.43

2. Сема Уно (Япония) 89.07

3. Джимми Ма (США) 84.52

4. Нэйтан Чен (США) 82.89

5. Сун Сато (Япония) 80.52

6. Михал Бржезина (Чехия) 75.43

7. Нам Нгуен (Канада) 74.32

8. Даниэль Грассль (Италия) 70.88

9. Артур Даниелян (Россия) 68.74

10. Адам Сяо Хим Фа (Франция) 67.60

11. Кевин Аймоз (Франция) 58.14

Для 17-летнего фигуриста выступление на этапе в Лас-Вегасе — изначально задача не из легких. На этом этапе столько имен: Шома Уно, Нейтан Чен, Винсент Чжоу, Нам Нгуен... Весь прошлый сезон Артур пропустил из-за травмы. И вот теперь наконец-то вернулся на лед в рамках соревнований.

Дебют Даниеляна получился не самым удачным: он прыгнул четверной сальхов с недокрутом, затем ошибся при приземлении с тройного лутца и не сумел добавить второй прыжок, оставшись без каскада. Тройной аксель фигурист приземлил жестко — и получил небольшое снижение баллов. В итоге — совсем скромные 68,73 балла.

Несмотря на не самое хорошее выступление Артура, Евгения Медведева, которая комментировала короткие программы мужчин, похвалила фигуриста — за сальхов и за борьбу. «Молодец, Артур, боролся. Справился с сальховом, судьи нашли недокрут, он был очевидный. Но сальхов уверенный. Небезошибочное исполнение каскада, но видно, насколько он боролся за тройной аксель — ошибки его не сбили. Он старался компенсировать потери. Видно, что он расстроен. Но есть еще произвольная программа. Будем надеяться, что там у Артура все сложится», — заключила Евгения в эфире Первого канала.

Но мужчины в принципе все выступали с ошибками. Француз Кевин Аймоз упал со всех трех прыжков — и с тройного лутца, и с двойного флипа, который еще и не был засчитан, так как мужчинам нельзя прыгать двойные в короткой программе, и с тройного акселя, который уже почти приземлил. После проката Аймоз не смог сделать эмоций и расплакался.

Не все получилось и у японца Шомы Уно, который сделал бабочку на флипе на старте программы, но потом, исполнив каскад четверной тулуп + тройной тулуп и тройной аксель, реабилитировался. Итальянец Даниэль Грассль тоже падал — и с четверного лутца, и с тройного акселя.

И гвоздь программы — как его назвала Евгения Медведева — Нейтан Чен тоже не сумел откататься чисто. Действующий чемпион мира свалился с четверного лутца, а потом испортил приземление с четверного тулупа и попытался добавить к нему тулуп в один оборот, чтоб не остаться без комбинации.

В итоге Винсент Чжоу, который первым выступал на данном этапе, так и остался первым. Американец мощно открыл выступления мужчин, набрав под сотню баллов — 97,43. Он не был идеален — четверной сальхов приземлен в четверть и тройной аксель со степ-аутом.

Но сегодня его превзойти никто не смог.

Второе место занял Шома Уно (89,07), тройку замкнул еще один американец — Джимми Ма (84,52). У него был не самый сложный контент — каскад из четверного и тройного тулупа, тройные лутц и аксель. Но он в итоге оказался единственным фигуристом, который откатался чисто! А Чен в итоге остался четвертым, набрав всего 82,89 балла.

Произвольные программы и пары, и мужчины покажут 24 октября.