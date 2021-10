Непобедимый Чен провалил короткую программу в Америке. Это повышает шансы россиян на Олимпиаде

Нейтан близок к первому поражению за три года, а предсказуемость мужского одиночного катания резко уменьшилась.

«Гран-при» Skate America

Пары, короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 80,36

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 75,43

3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 72,63...

6. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 64,15



Мужчины, короткая программа

1. Винсент Чжоу (США) — 97,43

2. Сема Уно (Япония) — 89,07

3. Джимми Ма (США) — 84,52

4. Нейтан Чен (США) — 82,89...

9. Артур Даниелян (Россия) — 68,74

Серия «Гран-при» после полноценного отсутствия длиной в сезон наконец вернулась. В прошлом году этапы проходили в формате национальных турниров, а сейчас снова так, как они были запланированы. В Америке на трибунах присутствовали зрители, отчаянно болевшие за всех спортсменов, в России в это время к команде комментаторов присоединилась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. В ночь с пятницы на субботу выступали пары и мужчины-одиночники. Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский захватили лидерство в парном катании, а вот у остальных российских фигуристов пока впечатляющих прокатов не получилось.

Сумасшедший контент Чена снова себя не оправдал

После снятия Даниила Самсонова из «Хрустального» до Америки доехал только Артур Даниелян. Серебряный призер чемпионатов России и Европы никогда не выступал на взрослых этапах «Гран-при» — даже в пандемийный сезон он пропустил почти национальный турнир Rostelecom Cup из-за травмы. Сейчас Артур пока не успел полностью прийти в себя — прокат, конечно, не такой неудачный, как на тех же открытых прокатах, но в сумме все равно меньше 70 баллов. Прыжки совсем не получились, каскада не было, а вдобавок ученик Елены Буяновой вышел за рамки отведенного на короткую программу времени. Судьи дедакшн не поставили, но оценка все равно катастрофически низкая.

Зато все более-менее удалось неудачнику чемпионата мира Винсенту Чжоу, который в Стокгольме не отобрался в произвольную программу и поставил под угрозу три квоты сборной США на Олимпийских играх. Потом спортсмен сам же и спас ситуацию, выиграв отборочный турнир Nebelhorn Trophy. На этапе «Гран-при» Винсент выступал первым и таким же и остался по итогам всех выступлений. На четверном сальхове у него заметили недокрут в четверть оборота, тройной аксель получился с небольшим степ-аутом, так что оценка не дотянула до сотни. Но тому же Артуру Даниеляну все равно можно обратить внимание на Чжоу и его историю — все еще можно вернуть, нужно только до конца восстановиться.

Следом за чистым выступлением американца Джимми Ма, который ни разу в карьере не был выше шестой строчки на национальном чемпионате, случился какой-то апокалипсис местного разлива. Ошибки шли одна за другой, вылившись, например, в 58 баллов француза Кевина Эймоза. У призера финала «Гран-при» не получилось ровным счетом ничего — он вообще хотел сняться, так как не успел восстановиться после травмы, но собственная федерация запретила это делать.

Но самое интересное, что прокат не получился даже у Нейтана Чена. До этого комментаторы Александр Гришин и Евгения Медведева часто упоминали акклиматизацию как возможную причину неуверенных прокатов японца Семы Уно и чеха Михала Бржезины. У Чена явно другая история. Чемпион мира упал с четверного лутца, неудачно приземлился с квада флипа и остался без каскада. Конечно, два старших зубцовых ультра-си практически никто не вставляет в программу — это почти самоубийство. Этот момент подвел Нейтана на Олимпиаде в Пхенчхане, где он не попал даже в десятку в короткой программе. Это же сыграло и сейчас, и на чемпионате мира в Стокгольме, где Чен опять же упал с лутца, недокрутив его на четверть. Гораздо проще было бы вставить вместо флипа четверной тулуп и со спокойной душой выигрывать Олимпиаду. На «Гран-при» спортсмен набрал всего 82 балла. С таким контентом Нейтан сильно рискует и дает шансы не только Юдзуру Ханю стать трехкратным олимпийским чемпионом, но и ряду других фигуристов подняться на пьедестал — ведь можно снова оказаться вне призовой тройки.

Если Чен откатается подобным образом в Пекине, то шансы на пьедестал у многих резко возрастут — в очереди стоят и серебряный призер Юма Кагяима, и трехкратный чемпион России Михаил Коляда, и Винсент Чжоу, и Шома Уно, и ряд других претендентов. Предсказуемость мужского одиночного катания резко уменьшилась — интригу создает сам Нейтан.

Тарасова/Морозова выиграли в американской лотерее

Парное катание — умирающий вид фигурного катания. Хотя бы потому, что здесь не хватает разнообразия в географии и развития в сложности элементов. На юниорских этапах «Гран-при» некоторые турниры даже проводятся без участия спортивных пар — достаточного количества просто не набирается для полноценного заявочного списка. Самым опасным видом спортсмены заниматься не стремятся — говорить о России в таком ключе, конечно, не приходится, но одна страна вряд ли долгое время сможет тянуть все парное катание.

В стандартных двух разминках по четыре дуэта в США оказалось три российских и три американских пары. Еще по одной — из Канады и Японии. Вот и все географическое разнообразие. Из них только три пары смогли набрать больше 70 баллов за короткую программу. Дебютанты «Гран-при» Алина Пепелева/Роман Плешков остались шестыми, не справившись с тройным тулупом. Хотя сама программа была исполнена здорово, а ребята идеально подходят внешне подходят друг к другу. Но волнение дебютантов накрыло пару, и прокат идеальным не получилось. Для первого раза достойно, но за стабильностью еще нужно последить.

Американские пары завоевали домашний зал напором и энергетикой программ — два главных выступления показали Алекса Кнерим/Брэндон Фрейзер под House of The Rising Sun и Джессика Калаланг/Брайн Джонсон под Come Together. И основное преимущество этих дуэтов все же не позволило им набрать за 70 в короткой программе. Для них баллы неплохие, но в целом это очень средний результат.

Больше набрали японцы Рику Миура/Рюити Кихара, которые продолжают удивлять. В новом сезоне они получили за 200 на турнире в Канаде, теперь повторили свой результат в короткой и на этапе «Гран-при». Так что в этой стране наконец появилась достойная пара — этот факт должен помочь спортсменам хотя бы в том же командном турнире на Олимпиаде.

У лидеров российской сборной Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Евгении Тарасовой/Владимира Морозовой на раскатке не шли выбросы и прыжки соответственно — девушки неприятно упали. И такие ошибки дуэты допускают не в первый раз — в последние несколько сезонов это сильно подводит фигуристов. Получается своего рода своеобразная лотерея, в которую в субботнюю ночь ребята выиграли. Саша и Дима, правда, сильно недобрали до личного рекорда, проиграв себе самим в первую очередь технику, — недобрали уровнями. Женя с Володей при этом получили за 80 — короткая им все-таки удается больше. Галатея и Пигмалион сегодня были лучше других. Хочется верить, что это была не одноразовая акция удачи и лидеры сборной (и Бойкова/Козловский, и Тарасова/Морозов относятся к ним) не будут надеяться на везение, а вернут былую уверенность надолго.