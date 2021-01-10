Новый секс-скандал во Франции. Тренер арестован из-за домогательств по отношению к шести фигуристкам

Местные власти разгребают последствия вседозволенности во французской федерации фигурного катания

Как сообщают СМИ, французский тренер Жиль Бейер был задержан государственными органами в рамках расследования по делу о сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним.

Всех заставила говорить книга

История тянется не первый день. Французским фигурным катанием долгое время руководил Дидье Галагье — весьма одиозный человек, против которого в свое время был букет обвинений — от коррупции до покрывательства неуставных отношений тренеров с несовершеннолетними фигуристками. Его добили скандал с Морганом Сипре, который отослал свою интимную фотографию 13-летней фигуристке со своего катка, и другие случаи вроде следов наркотиков в пробе спортсменки сборной Лекавелье. К руководству пришла Натали Пешала, которая сама еще недавно выступала на международных турнирах и прекрасно знает своего предшественника.

The president of the French Federation of Ice Sports, Didier Gailhaguet, said on Saturday that he had resigned after allegations of sexual abuse of underage figure skaters by their coaches while he was in charge of the federation https://t.co/5vxrtXwXB3 — The New York Times (@nytimes) February 8, 2020

Параллельно с вышеупомянутыми историями во Франции набирала оборот еще одна — о сексуальных домогательствах. Сразу несколько тренеров попали под подозрение. Речь, в частности, шла и о Бейере. Одной из его учениц была парница Сара Абитболь. Она в прошлом году выпустила книгу «Такое долгое молчание», где расписала во всех красках поведение Бейера. И обвинила его в нескольких изнасилованиях, когда ей было 15-17 лет. Абитболь — известная фигуристка, она призер чемпионатов Европы и мира. Ей и ее партнеру Стефану Бернадису в свое время, кстати, помогала и Татьяна Тарасова, но, разумеется, когда фигуристы были в более зрелом возрасте.

Former French skater Sarah Abitbol spoke of her relief on Saturday after her ex-coach Gilles Beyer was charged with sexual assault. https://t.co/oxO3houeXy — Inquirer (@inquirerdotnet) January 10, 2021

К Абитболь присоединилась еще одна бывшая ученица — Элен Годар, которая вспомнила, что занималась с Бейером сексом в возрасте 13-14 лет. Все это — дела 1980-х. Бейер не особо отрицал обвинения: «Хотя мои воспоминания об этих отношениях несколько отличаются от озвученных Абитболь, я отдаю себе отчет в том, что, учитывая мои полномочия и ее возраст, это было неправильно». Бейер извинился, но экс-ученица не приняла извинений.

Tw: sexual assault



?? Gilles Beyer has been indicted for sexual assault and sexual harassment after accusations from at least six skaters or former skaters.https://t.co/L3P0zreTjA — Anything GOEs (@AnythingGOE) January 8, 2021

Тренера могли спасти сроки давности

Оказалось, что еще в начале 2000-х против Бейера велось два внутренних расследования о домогательствах, но истории замяли. Не исключено, что из-за всесильного Галагье. Хотя Абитболь говорила, что тогда же обращалась с жалобами напрямую к министру спорта Франции Лямуру. Но в ответ на вопрос журналистов чиновник с говорящей фамилией (L'amour по-французски означает «любовь») ничего не сказал — потому что не вспомнил диалог. Жена Бейера Катя Крие тоже пострадала — она работала тренером, к примеру, с лучшим одиночником страны Кевином Эмозом и была на посту в федерации. Но вынуждена была уйти в отставку. Хотя, по ее словам, «ничего не знала».

Таким образом, история Бейера жила на протяжении многих десятилетий. В 2001-м его отстраняли с некоторых позиций в федерации, но серьезных санкций не применили. А позже его вернули на работу. Теперь, согласно французскому законодательству, Абитболь возмущаться уже поздно — срок давности истек.

Масштабы любвеобильности поражают

Тем не менее, определенные меры все же стали принимать. Парижская прокуратура в прошлом году начала расследование по эпизодам домогательств по отношению к несовершеннолетним. Их набралось в отношении Бейера очень много, и, к сожалению для тренера, сразу по шести срок давности еще не истек. Видимо, многие девушки пожелали остаться анонимными.

Но не все: после Абитболь заговорили многие, в том числе Наджма Махамуд. Ей сейчас всего 21 год, из чего можно сделать вывод, что Бейер не прекратил свое странное поведение и спустя 40 лет после первых случаев.

Agressions sexuelles dans le #patinage : «Je refuse de donner mon corps pour r?ussir», assure Nadjma Mahamoudhttps://t.co/rVGrx9edLp pic.twitter.com/5QJR8qLbkF — France 3 Alpes (@f3Alpes) February 7, 2020

А на этой неделе Бейер все же был помещен под стражу отделом защиты несовершеннолетних. Мама Махамуд после этого решения сказала, что «справедливость восторжествовала». В пятницу состоялось первое судебное заседание по делу.

Проблема такая есть не только во Франции. В России тема сексуальных домогательств также становится все более обсуждаемой, хотя в спорте широкой огласки это не получило. А вот для французов, кажется, это лишь начало длинной истории. После старта работы комиссии по защите несовершеннолетних в министерстве спорта было выявлено более 300 предполагаемых случаев сексуального насилия в десятках разных видов спорта. Многие из них касаются детей до 15 лет.