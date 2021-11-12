Проклятие олимпийского сезона. Российские одиночницы одна за другой вылетают в борьбе за Пекин, и с этим надо что-то делать

Тяжелейшая ситуация в нашем фигурном катании за 85 дней до Олимпиады.

Чем ближе к Пекину, тем тоньше запас прочности российских фигуристок. За три месяца до Игр у нас сложнейшая ситуация в женском одиночном катании, где еще пару месяцев назад мы должны были забирать все медали всех существующих в мире турниров. И вот крайне «симптоматичная и поучительная», как читает Oxxxymiron в одной из новых песен (тоже вернулся после травм), история про «Гран-при Японии». Заявлено было две фигуристки, одна, Трусова, не полетела из-за травмы ноги, другая, Усачёва, вышла на разминку и травмировалась на ней.

Здоровья и поддержки обеим девушкам и вообще всем, кто сейчас борется за Олимпиаду. Лучшее, что вы можете сейчас сделать, — зайти в Instagram Даши и написать ей теплые слова, залайкать ее фотки — да что угодно. Поддержите лишний раз тех, за кого болеете. Травмы на соревнованиях — лишь малая часть из того, что мы знаем.

О том, что у Усачевой были проблемы со здоровьем, в частности с коленями, доводилось слышать и мне еще в прошлом сезоне. Здоровых спортсменов, конечно, не бывает, но кажется, мы подошли к самому краю возможностей наших фигуристок. Уж не потому ли «недостаточное количество прокатов» у Косторной? Вдруг не может она работать на таком пределе, который предлагается в группе?

Итого вместо широкой дороги к олимпийским медалям, по которой вроде бы должны были идти шесть-семь наших фигуристок, мы имеем узенький проход по отвесной скале, где любая осечка вызывает падение на несколько уровней вниз. В ноябре еще действует страховка, а вот случись такое в декабре или январе — вам уже никакая страховка не понадобится.

Щербакова травмировалась в межсезонье и вошла в него без четверных. Слава богу — вернула. У Косторной якобы проблемы в голове и с мотивацией, хотя наверняка дело и в элементарных физических возможностях. Туктамышева снялась с Кубка Австрии, и такое массовое снятие мишинской группы очевидно намекает нам на некую заразную болезнь. Название ее вы и так знаете. Скрестим пальцы в надежде, что ее название — ОРВИ или типа того. Трусова пока, по словам Даниила Глейхенгауза, полноценно не тренируется. Дай бог, чтоб скользить уже начала. И вот теперь Усачева. И разве такое первый раз? Перелом Медведевой и расписки Загитовой все помнят.

Не задеты остаются только Валиева и Хромых — хотя, может быть, мы чего-то не знаем. Майя превращается все в более вероятную претендентку на попадание в сборную. Шанс появляется и у тех, кто во втором эшелоне. Даже у Синицыной и Самодуровой — да почему нет? Скамейка у нас длинная, и можно было не беспокоиться, когда травма одна, ну две. Но когда выкошена де-факто половина лидеров, а вторая доезжает на морально-волевых — немного холодеет внутри. Как мы знаем, при выходе на пик формы риск любой болезни или травмы обостряется. Это сейчас и происходит.

Может, стоит подумать об отмене чемпионата России? Понятно, что это из разряда фантастики братьев Стругацких и маховик хрустальной конкуренции раскручен донельзя. Но баллы за возраст мы же обсуждаем. Сядут фигуристки, поговорят, ЕГЭ по физкультуре напишут — и по его результатам поедут. Жаль, киберспортивного симулятора фигурного катания нет.

Шутки шутками — но как-то донести до тренеров мысль, что нагрузки слишком велики, надо. Возможно, это должна сделать федерация. Когда несколько лет опытные фигуристы, ветераны, эксперты брюзжали о том, что «главное — здоровье» и не надо форсировать, было скучно. Когда иностранцы говорили о коротких карьерах одиночниц, мы отвечали, что вы нам просто завидуете. И упивались героическими победами на зубах.

Теперь приходится расплачиваться. И как нам хочется, чтобы расплата пришла после олимпийского сезона! Летом призеркам Пекина и чемпионата мира все равно придет новая смена. Конвейер работает без выходных. А медали уже в копилке России. Главное же — престиж сборной, а не человек.