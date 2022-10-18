Татьяна Тарасова была замужем за легендарным пианистом. Их судьбу нагадала ведунья

Каким был самый счастливый брак легендарного тренера по фигурному катанию.

Татьяна Тарасова — самый известный и успешный российский тренер по фигурному катанию. При всем уважении к Станиславу Жуку или Этери Тутберидзе — никто и близко не подошел к результатам Татьяны Анатольевны. Однако если про ее профессиональную карьеру мы знаем практически все, то вот о личной жизни звездного специалиста известно не так широко. А ведь в биографии Тарасовой было немало интересного! К примеру, вы знали, что знаменитый тренер трижды была замужем? И самым успешным браком стал последний — с видным пианистом Владимиром Крайневым.

Второй муж Тарасовой покончил собой

Чаще всего у успешных людей не остается времени на личную жизнь. Особенно у женщин — нужно постоянно доказывать свое место в мужском мире, поэтому трудно найти возможность еще и открыть хоть кому-то свою душу. И все же Татьяна Тарасова не оставалась одна. Первым ее супругом стал актер Алексей Самойлов. Он работал в театре «Современник» и был сыном известного народного артиста Евгения Самойлова. Молодых людей свела тяга к искусству — юная Тарасова ходила на каждый спектакль будущего мужа и искала для себя новые творческие идеи, а Самойлов тем временем не забывал посещал тренировки и соревнования. И все же союз продержался всего два года. Алексея не устраивала семья на расстоянии, в разъездах был либо он, либо Татьяна. Они развелись, но при этом смогли остаться друзьями.

Трагичнее завершился второй брак Тарасовой. Спустя пару лет она встретила знакомого из юности — тренера по легкой атлетике Василия Хоменкова. На дочь великого хоккейного тренера нахлынули былые чувства, однако сама судьба подсказывала, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Когда Хоменков снова встретил Тарасову, он был женат на известной советской теннисистке Марине Чувыриной. Более того — Марина была на седьмом месяце беременности и ждала от Василия двойню. Это не остановило Василия. Он бросил супругу и поехал к Татьяне. Детей встретил в роддоме, исправно платил алименты, но в их жизни, как и в жизни уже бывшей жены, участия не принимал. Отдал всего себя Тарасовой, но быстро ей наскучил. Она настаивала на разводе, просила свекровь забрать сына. В результате в ходе ссоры Хоменков свел счеты с жизнью в ванной их совместной квартиры.

Владимир Крайнев. Фото Global Look Press

Крайнева Тарасовой предсказала московская ведунья

После двух таких драматичных событий казалось, что Тарасова оставит попытки искать личное счастье. Но реальная любовь приходит внезапно. Уже смирившаяся со своей судьбой тренер с двумя подругами отправилась к известной ведунье Прасковье, гадающей на утренней росе. Экстрасенс на сеансе рассказала, что Тарасова вскоре должна снова выйти замуж. Это опять будет человек из мира искусств, и он ниже ее ростом. Прасковья понимала, что раньше семья и брак несли для Татьяны Анатольевны только травмирующий опыт. И все же предлагала не бояться и идти к алтарю с этим человеком, поскольку только он один и способен сделать ее счастливой. Казалось бы, банальные слова, которые легко собрать в рассказ, зная биографию Тарасовой, а она человек публичный. Только вот предсказание начало сбываться.

Татьяна и сама отнеслась к словам ведуньи с большим скепсисом, однако того самого творческого человека небольшого роста встретила уже вечером того же дня. «Познакомились мы интересно, — вспоминает Тарасова первую встречу с Владимиром Крайневым. — Я дружила с дочерью композитора Марка Фрадкина Женей. Часто бывала у них в доме, а туда был вхож и пианист Володя Крайнев. И Женя меня долго уговаривала познакомиться с ним. Но я не сильно рвалась знакомиться, два брака уже были за плечами... Все вышло случайно». После разговора с Прасковьей Тарасова зашла в гости к Евгении. У нее на кухне как раз сидел Крайнев и пил чай. Раз такая случайная встреча, то как не поддержать светскую беседу? Тем более Владимир и сам проявил инициативу, предложил подвезти до работы, а потом и побеседовать наедине.

Владимир Крайнев. Фото Global Look Press

Сорвал гастроли в Польше ради свадьбы с Тарасовой

Тарасова и Крайнев сыграли свадьбу всего через девять дней после первого знакомства. И вот как после этого не верить в магические предсказания? Сама Тарасова объясняет все просто — это таинственная и волшебная любовь с первого взгляда. Конечно, друг о друге Татьяна и Владимир слышали и ранее — они оба на тот момент были известными в Советском Союзе людьми. Однако одно дело знать кого-то по публикациям СМИ, совсем другое — восхититься его личностными качествами... А статус того же Крайнева, наоборот, едва не помешал свадьбе. Пара не хотела тянуть с церемонией, но у Владимира были гастроли в Польше. Он решил отправиться на них позже — соврал, что подвернул палец и не может пока играть. За это время общие друзья договорились с местным ЗАГСом, и пару расписали без всяких очередей.

Что не менее важно — расписали без лишнего шума, от которого медийные люди уже тогда устали. А семейные узы — дело сугубо личное. После того как пара стала мужем и женой, огонь между ними не погас. А ведь часто экспрессивные отношения ничем хорошим не заканчиваются. Однако не в случае с Тарасовой и Крайневым. Совместный быт только укрепил их отношения, а супруги старались поддерживать друг друга как дома, так и на работе. О фигурном катании Владимир знал еще до встречи с Татьяной, а после свадьбы принялся помогать своей жене в работе. Он часто приходил на тренировки к Тарасовой, делал ценные замечания. Готовил музыку к программам, в частности, написал аккомпанемент для Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина.

Татьяна Тарасова. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Они любили друг друга годами, но виделись редко

Программа Бестемьяновой и Букина была принята на ура, поэтому с тех пор Крайнев стал активнее участвовать в тренерской работе Тарасовой. Если не писал музыкальные отрывки сам, то помогал с выбором существующих мелодий. Его роль, например, высока в золотом отрезке Оксаны Грищук и Евгения Платова — именно Владимир подобрал музыкальные этюды к программе, с которой дуэт выиграл свое первое олимпийское золото. Давал Владимир и хореографические советы. Также Крайнев предложил поставить отечественное фигурное катание на коммерческие рельсы. Тарасова сначала отказывалась, но потом дала добро на спектакли в рамках нового фигурнокатательного шоу «Все звезды». В будущем по его подобию появится «Ледниковый период» Авербуха и все похожие проекты. Но начало задали еще в начале 1990-х Тарасова и Крайнев.

И все же оба супруга были слишком нужными для общества, слишком часто их планы не пересекались. Крайневу предложили профессорскую должность в Ганновере, и он уехал в Германию. Тарасова со своим ледовым театром в это время гастролировала по Англии и США. Они все меньше видятся, у Владимира практически не бывает гастролей в Москве, чтобы хотя бы в общей квартире в России побыть вдвоем. Злые языки говорят о кризисе пары, что снова Татьяне Анатольевне наскучил ее муж. Хотя она искренне любила и переживала, как и ее супруг. Однако обстоятельства были против того, чтобы позволить им спокойно жить и проводить совместные вечера. В конце концов, в жизни успешных людей есть и оборотная сторона медали.

Владимир Крайнев и Татьяна Тарасова. Фото Соцсети

Их смогла разлучить только смерть

Тарасова и Крайнев созванивались, списывались и проводили вместе все свободное время. Они ценили не дни, а минуты и секунды. Правда, детей завести не смогли. Как говорит Татьяна Анатольевна, хотели, да вот только «нужно было этим вопросом заниматься серьезнее и гораздо раньше». С первыми двумя мужьями тренер не хотела идти на такой серьезный шаг. С Владимиром же ее свела судьба после 30, и она не решилась. К тому же и Крайнев был немолод, и прошел через не самый счастливый бездетный брак. Но им для счастья хватало и друг друга. Пианист видит в их любви, так же как и Тарасова, перст судьбы. Если для Татьяны Анатольевны это разговор с ведуньей, то для Владимира это двойная радуга.

Крайнев видел такую радугу всего лишь раз в жизни. Ровно в тот момент, когда он вез будущую супругу в спорткомитет из дома общей подруги. Недоволен Владимир был только занятостью Тарасовой. Он даже пытался устроить ее на работу в сборную Германии, однако немцам был не нужен тренер такого масштаба — нет сопоставимого уровня фигуристов! Чтобы хоть как-то скрасить ожидание, Татьяна Анатольевна старалась не пропускать ни одного концерта Крайнева. Хотя при этом не лезла в его работу. Не то чтобы Тарасовой не было интересно поделиться с супругом своим видением, Владимир считал свое дело настолько субъективным, что взгляд другого человека мог только все запутать. Для мира музыки, особенно для советской музыки времен заката страны, имя Крайнева не менее важно, чем имя Тарасовой для фигурного катания.

Это был тот редкий случай, когда в паре у знаменитых людей полный баланс, в том числе и на уровне общественной значимости. Немыслимо назвать Крайнева исключительно мужем Тарасовой, как и наоборот — о Тарасовой говорить только как о жене Крайнева. Они интересны сами по себе, а их союз — удивительная история любви, которая пережила, пожалуй, все, кроме смерти. В последние годы жизни Крайнев много болел. 29 апреля 2011 года великого пианиста не стало. Диагноз — аневризма легочной артерии. Ему было 67 лет.