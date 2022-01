Медведева и Милохин взорвали зал новогодним номером и нежным поцелуем. Обзор полуфинала «Ледникового периода»

Что было в предпоследнем выпуске.

Двенадцатый выпуск популярного шоу вновь удивил. Теперь, когда до финала остался один шаг, участники изо всех сил пытались зацепить своими выступлениями. Выпуск был особенным — ввиду отсутствия Татьяны Тарасовой. Легендарный тренер пропустила съемки по состоянию здоровья.

Боброва разделась в финале номера

Первыми на лед в полуфинале вышли Дарья Мельникова и Максим Маринин под песню «Dawn of Faith» в исполнении группы «Eternal Eclipse». Они показали красивый номер с воздушными шарами.

А затем выступали Боброва и Запорожский. В этот раз удивила Екатерина — она разделась в конце номера. Номер «Помоги мне» под музыку из кинофильма «Бриллиантовая рука» в исполнении Аиды Ведищевой завершился откровенной сценой — Боброва распахнула платье и стащила с себя бюстгальтер.

«Как же у вас тут страсти накаляются с каждым годом. В каждом номере все целуются. Все катаются настолько круто, что нужно чем-то удивлять. Сегодня Катюха вообще нам выдала такое! Я вот думаю, слава Богу, что я не катаюсь!» — прокомментировала выступление Екатерины Бобровой и Макара Запорожского Татьяна Навка.

Яна Хохлова и Гела Месхи показали нежный номер под композицию «Primavera» композитора Людовико Эйнауди — которая невольно ассоциировалась с произвольным танцем двукратных чемпионов России — Александры Степановой и Ивана Букина. Именно с этой музыкальной композиции начиналась программа пары сезон назад.

Волосожар довела Транькова до слез

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев зажигали в образах зомби под «Everybody (Backstreet's Back)» группы «Backstreet Boys». Судьи вновь оценили прогресс телеведущей, в частности, Татьяна Навка: «Прорвало, мне кажется, еще бы месяца два проект существовал, ты бы такой прогресс сделала».

Удивила и Агата Муцениеце, которая в паре с Александром Энбертом, выступили под песню «My Tunnels Are Long and Dark These Days» Асафа Авидана. Актриса продемонстрировала достаточно сложные танцевальные элементы на шесте.

Дарья Мороз, одна из членов жюри, назвала пару одной из самых страстных на проекте: «Такого мне кажется на проекте еще никто не делал: пилон, коньки. Ваша пара, вне всякого сомнения, — одна из самых стильных, романтических и страстных пар этого проекта!»

А вот Татьяна Волосожар и Федор Федотов показали историю борьбы за свою любовь показали на льду. Танец под композицию «Prologue» в исполнении коллектива «Les 7 Doigts» вызвал слезы у одного из членов жюри — Максима Транькова. Всему виной — травма олимпийской чемпионки.

Волосожар получила травму колена, но приняла решение остаться на проекте. Именно это и поразило Транькова, который не мог сдержать слез. Он отметил, что его супруге было тяжело даже просто ходить по дому.

«Тяжело мне было смотреть этот номер, прямо скажем, потому что я каждый день дома вижу свою супругу, которая хромает, даже просто передвигаясь по дому. И тем не менее, не теряет бодрости духа. Я тысячу раз задавал ей вопрос: зачем ей это нужно — продолжать кататься? Но ответ я тоже знаю, и ответ: фигурное катание головного мозга. Это болезнь моей жены. Она очень любит то, что она делает всем сердцем. Я всегда тебя поддержу в любом решении», — заявил Траньков.

Медведева и Милохин покорили зал нежностью и поцелуем

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников выступали под песню «My Way» в исполнении Фрэнка Синатры. Они показали сложные поддержки и создали атмосферу под известнейшую композицию.

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев пошли на то, чего раньше не делал никто. Они катались... в одном коньке. Танец получился бодрым и зажигательным, что неудивительно — выступала пара под народную «Калинку-малинку». Костюмы, элементы — все создало атмосферу народного танца.

А Евгения Медведева и Даня Милохин вновь поцеловались. Их номер получился самым новогодним, самым атмосферным. Известнейшая композиция «Happy New Year» группы ABBA, бенгальские огни, овации болельщиков. Были сложные поддержки и другие элементы. Но самый запоминающийся момент их номера — все же поцелуй.

«Я только помню, как они друг на друга смотрели, как в конце целовались. Так на душе хорошо. Молодые, красивые, вся жизнь впереди! Нас зарядили чистой и искренней атмосферой», — оценила номер Татьяна Навка.

Особенно яркой получилась реакция зрителей. На смене музыки — когда композиция ABBA сменилась на Jingle Bell Rock — все аплодировали паре стоя. А Женя и Даня наслаждались катанием. Поцелуй — страстный или нежный (тут каждый для себя интерпретирует сам) — стал вишенкой на торте.

Впереди — финал проекта. И лучшие номера участников.