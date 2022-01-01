Стриптиз поневоле. Как фигуристы теряют одежду на льду

Конфузы с костюмами во время выступлений на соревнованиях по фигурному катанию.

В конце декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге Елизавета Туктамышева на показательных выступлениях вновь продемонстрировала свой номер «Стюардесса» с элементами стриптиза. Эта программа всегда на ура воспринимается публикой, особенно мужской ее частью. Однако некоторые консервативные люди критикуют российскую фигуристку за то, что она гонится за дешевой популярностью, используя самый безотказный метод — эротический. Впрочем, эротики в фигурном катании хватает и без раздевающейся «Стюардессы». Причем иногда раздевание происходит помимо воли самих спортсменов. «СЭ» вспомнил несколько громких подобных историй.

Бильман Елизаветы Туктамышевой

В 2015 году Елизавета выходила на показательные выступления в красно-черном платье, которое на победном чемпионате мира в Шанхае подвело ее во время вращения Бильман. Топ фигуристки в самый напряженный момент немного сполз вниз, слегка оголив часть груди. Туктамышева не растерялась, быстро подтянув непослушный элемент одежды рукой. Но восторженная публика все равно успела рассмотреть этот стриптиз — задолго до «Стюардессы».

Елизавета Туктамышева.

Волосатый живот Сергея Пономаренко

Во время показательных выступлений на Олимпиаде 1984 года в Сараево конфуз произошел с советским танцором Сергеем Пономаренко. То ли партнерша Марина Климова задела завязки на животе Сергея, то ли шнуровка сама разошлась, но веревочки развязались, явив миру волосатый живот спортсмена. Значительную часть программы Пономаренко катал с зияющий дырой в интересном месте, шокировав целомудренную публику.

Обнаженка от Габриэлы Пападакис

На Олимпиаде-2018 случайно сползший пышный топ платья, возможно, лишил француженку Габриэлу Пападакис и ее партнера Гийома Сизерона золотой медали. Во время исполнения короткого танца грудь фигуристки мимолетно обнажилась, что выбило девушку из состояния душевного равновесия. «Такое случилось со мной впервые. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать», — отметила Пападакис после выступления.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Неудачное платье Витт

В 1987 году немка Катарина Витт надела облегающий костюм с короткой юбкой на турнире Trophee Lalique Paris. Во время выступления костюм начал сползать, обнажая грудь, и фигуристке пришлось докатывать номер, прижав руки к бокам. Видео того великого проката секс-символа фигурного катания 1980-х в публичном доступе нет. Но представление о предательском костюме можно составить, посмотрев кадры c показательных выступлений NHK Trophy того же года.

Катарина Витт.

Порванные колготки Майи Шибутани

На Олимпиаде в Сочи-2014 в произвольном танце американец Алекс Шибутани в процессе выполнения поддержки зацепил стразами своего костюма и порвал колготки своей партнерши и сестры Майи Шибутани. Это было не слишком заметно, поскольку колготки оказались телесного цвета. Но на настрой девушки инцидент, безусловно, оказал негативное влияние.

Летающая грудь Норы Хоффманн

Венгерская фигуристка Нора Хоффманн в конце короткого танца в финале «Гран-при» 2010 года продемонстрировала оригинальную позу в момент поддержки. Одной рукой девушка цеплялась за своего партнера Максима Завозина, а другой — удерживала от свободного полета грудь, вырвавшуюся из лифа. Журнал «Космополитен» написал, что вина за случившееся лежит исключительно на самой спортсменке, которая выбрала «провокационное декольте при своем завидно пышном бюсте».

Нора Хоффманн и Максим Завозин.

Нижнее белье Петри Кокко

В коротком танце на чемпионате мира 1992 года у финского фигуриста Петри Кокко сзади разошлись брюки. Спортсмен явно знал об этом казусе, поскольку практически отказался от финального поклона. Но вида во время выступления он не подал и героически докатал танец- польку со своей партнершей Сюзанной Рахкамо.

Предательская лямка Екатерины Рублевой

Российская фигуристка Екатерина Рублева невольно показала стриптиз во время обязательной программы в танцах на льду на чемпионате Европы-2009 в Хельсинки. В ходе выступления на платье Екатерины оторвалась лямка. В результате топ отогнулся, обнажив грудь. Рублева и ее партнер Иван Шефер пытались скрыть неловкость, но резонанс все равно получился очень громким.

Екатерина Рублева и Иван Шефер.

Расстегнутое платье Тони Хардинг

Известная американская одиночница Тоня Хардинг в 1993 году прервала свое выступление в короткой программе на чемпионате страны из-за расстегнувшегося платья. Буквально на первом же прыжке застежка на спине перестала держаться и, столкнувшись с угрозой потерять свой костюм, фигуристка прервала прокат и попросила у судей разрешения начать выступление заново.

Ю Ра Мин прошла по грани

В неловкой ситуации оказалась на Олимпиаде-2018 корейская фигуристка Ю Ра Мин, выступавшая в паре с Александром Гамелиным. Во время проката короткого танца у девушки оторвалась лямка топа. Чтобы не оголиться окончательно, Мин пришлось во время выступления одергивать верхнюю часть костюма, что явно отразилось на результате.

Торс Кристофера Бояджи

Любителей мужского стриптиза на чемпионате Европы 2017 года порадовал Кристофер Бояджи, выступавший за Великобританию в паре с Зоей Джонс. В начале короткой программы костюм Кристофера выглядел обычным, но к концу проката молния на передней части рубашки разъехалась, образовав на торсе спортсмена эротический вырез.

Молния Виктории Синициной

Российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов в 2021 году выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира в Осаке. Однако во время проката случился казус — у партнерши разъехалась молния на левом боку. Платье удержалось на месте, но новый пикантный вырез не остался без внимания болельщиков.