Должна ли Тутберидзе ездить со своими учениками? Важная дискуссия по итогам соревнований уик-энда

В Перми завершился заключительный этап Кубка России, и сегодня был не день «Хрустального» и «Ангелов Плющенко».

Кубок России. Этап в Перми

Юниорки

1. Виктория Морозова («Армия фигурного катания») — 194,56

2. Наталия Лагутова (ЦСКА) — 190,15

3. Ульяна Ширяева («Армия фигурного катания») — 189,16

Юниоры

1. Иван Попов («Армия фигурного катания») — 249,27

2. Николай Угожаев («СК Тамары Москвиной») — 230,63

3. Макар Пузин («Армия фигурного катания») — 211,70

Как ни странно, на выходных в Кубке России почему-то соревнуются юниоры. Понятно, что главный турнир планеты (как его в шутку окрестили после прошлогоднего наплыва звезд) с его Skate Syzran и Golden Spin of Perm не принесет много денег. Еще и QR-коды на территории Пермского края явно аудиторию снизили.

Но сейчас, в погожий снежный денек на трибунах были считаные люди. Разве что в первом ряду несколько преданных фанатов фигурного катания, кочующих за спортсменами по русским и зарубежным городам и весям. А ведь сегодня в 0,3 балла от медали остановилась местная спортсменка Таисия Щербинина из школы с милым названием «Орленок». Целый фан-сектор можно было бы организовать!

Правда, одно приятное для фигуристов событие во дворце произошло — из него выгнали хоккеистов. Ну как выгнали. Местная команда пришла тренироваться, а охранник встретил ее ироничными словами: «Вы чего пришли? Вам тут все равно не светит», намекая, что фигуристы заняли дворец. Те пошли на улицу, но оказалось, что надо было просто попробовать другой вход.

В Москве еще одна топ-школа?

12-летняя «орлица» проиграла ученице ЦСКА Наталии Лагутовой и двум фигуристкам еще одной московской школы. Но это не «Самбо-70» и не «Ангелы Плющенко». А «Армия фигурного катания» — еще одна частная школа, набирающая обороты. В прошлом году они могли быть представлены на чемпионате России Анастасией Таракановой, но она была вынуждена сняться в последний момент и, кажется, сейчас завязала с активной карьерой.

В призерах здорово прогрессирующие юниорки Виктория Морозова и Ульяна Ширяева, а у парней тоже выиграла «Армия» и ее представитель Иван Попов. Можно чаще говорить о том, что в Москве в пуле ключевых школ прибыло. Тройка лидеров, упомянутая наверху, пока непререкаема, но с «Москвичом» и «Снежными Барсами» армейцы могут бороться. А ЦСКА, видимо, теперь придется называть цээсковцы.

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И снова дилемма вокруг Тутберидзе — воспитание самостоятельности учениц или их игнор?

Но самый трогательный момент женских соревнований — выступление в одиночестве подопечной Этери Тутберидзе Любови Рубцовой. Как и ранее Аделия Петросян, она прибыла в Пермь без тренеров. Иногда на соревнования ездят методисты школ, но в данном случае их нигде видно не было. С Аделией путешествовала мама, с Любовью, видимо, тоже приехали родители — но сидеть в kiss-and-cry и стоять у бортика они права не имеют.

Так или инач в короткой программе Рубцова выдержала и после нее была лидером. Но в произвольной рискнула, пошла на тройной аксель, недокрутила и упала. В Кубке России стоило бы давать надбавку за риск, раз так щедро оцениваются некоторые прыжки. Но в итоге 12-летняя Люба в разбитом состоянии вынуждена была увидеть, как опускается с первого на шестое место.

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В популярном среди фигуристов Instagram довелось встретить такое мнение. Недословный перевод:

«На этой неделе мы увидели двух сильных молодых фигуристок команды Тутберидзе без тренеров в 1200 километрах от Москвы. ЭТО НЕНОРМАЛЬНО. Когда я выражала озабоченность весной, что команда Тутберидзе разорвется в этом сезоне, я получила дерьма от многих людей. Но думаю, я оказалась права, причем на каждом возрастном уровне, включая взрослый. Если они берут к себе столько талантов, то берут на себя обязательство нанимать для них тренеров, хореографов, терапевтов.

Если бы я была родителем многообещающего спортсмена в России, я бы не отправила его в команду Тутберидзе. Я бы отправила их в другую академию.

Скриншот поста в сторис. Фото Instagram

Когда Петросян увидели одну, многие болельщики тоже удивились — мол, неужели никого не нашлось отправить в Пермь?"

Мнение радикальное, но, как и любое, имеет право на жизнь. Здесь вообще важен индивидуальный подход — кому-то легче с тренерами, кому-то иногда надо отдохнуть от их давления. Кому-то вообще в путешествии собаки важны. Материя почти такая же сложная, как здоровье. После результатов Петросян хотелось поддержать взрослость учениц «Хрустального», и от этих слов не отказываюсь. Спортивная жизнь — самостоятельность, и учиться ей надо как можно раньше — это окупится позже. Правда, тут можно ответить — а что вы тогда так много пишете про травмы наших фигуристок, мол, а не ошибка ли это тренера? Разве Даша Усачева не самостоятельна — как на то намекает Анна Погорилая?

«На тренировках у Тутберидзе чувствовала себя как в море среди акул». Говорит Анна Погорилая.

Но тут, наверное, и поклонники, и сотрудники «Хрустального» понимают — между травмами и самостоятельной поездкой в Пермь дистанция огромного размера. Одно дело, когда спорт воспитывает культ, как угробить свое здоровье, другое — когда приносит добродетель в виде умения принимать самостоятельные решения.

Да, цинично говоря, за травму Усачевой — да любой фигуристки — несет ответственность и она сама, и ее родители (в случае несовершеннолетия). Мир глобальный, интернет у всех под рукой — путей развития карьеры у молодых людей полно кроме прыжков и катания. Можно завершать, идти учиться и наслаждаться жизнью. Типичная история (это не применительно к Дарье или еще кому-то) — родители еще большие фанатики, чем тренеры. Те, кто сейчас идет в «Хрустальный», прекрасно знают о требованиях тренерского штаба. И знают об особом риске травм в этой школе. И здесь сложно обвинить Тутберидзе — заходя в эту семью, ты подписываешься под правилом «спорт — это не про здоровье».

Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Однако есть еще один нюанс. Если травмы спрогнозировать сложно и они всегда настигают спортсменов, то купить билет в Пермь легко в два клика. Да, Даниил Глейхенгауз был во Франции, Сергей Дудаков в Польше. У Этери Тутберидзе множество олимпийских соискательниц в Москве. Но за последний год в «Хрустальном» появились новые тренеры — Георгий Похилюк, Артемий Пунин, Полина Цурская. Разве им не стоит набираться опыта, сопровождая спортсменов на стартах? И их мнение тут, простите, не очень важно: сказала бы Тутберидзе «езжай», оставалось бы взять под козырек и ехать. Раньше с детьми ездил Сергей Розанов.

Впрочем... может, на его примере поняли, что лучше пока так, без лишних людей?