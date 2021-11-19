Ученица Тутберидзе приземлила четверной риттбергер и получила спорный бонус, но это не помогло ей выиграть этап Кубка России.

Кубок России, 5-й этап (Пермь)

Женщины

1. Софья Муравьева («Ангелы Плющенко») — 216,64

2. Аделия Петросян («Хрустальный») — 213,26

3. Софья Самодурова («Звездный лед») — 188,39

Мужчины

1. Артем Ковалев («Академия Александра Волкова») — 236,88

2. Мсатвей Ветлугин («Звездный лед») — 204,63

3. Роман Атояр («Звездный лед») — 199,84

19 ноября 2021 года — исторический день для мирового фигурного катания. Теперь женщины официально сравнялись с мужчинами. Мужикам осталось из всех прыжков прыгнуть четверной аксель — и можно переходить к пятерным, которых в официальных таблицах еще нет. Сегодня можно сказать, что у девушек та же ситуация. Спустя долгие годы и даже десятилетия они их догнали. Непокоренным остался только кваксель.

И произошло это не на «Гран-при», чемпионате мира или Олимпиаде. А в Перми, на пятом этапе Кубке России, в присутствии примерно 120 зрителей, из которых половина — фигуристы. 14-летняя Аделия Петросян, приехавшая в город без тренеров, пошла ва-банк в произвольной программе. Ранее она уже прыгала в сезоне четверной флип, но тут вышла на каток и огорошила всех новым квадом. Большинство фигуристов вам скажет, что риттбергер в данном случае даже сложнее, чем флип или лутц — на него очень непростой заход. Софья Самоделкина пробовала четверной риттбергер на Кубке и московских соревнованиях, но падала.

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Снова вопросы к судьям

А что самое сильное — Петросян при этом проиграла. Еще и получив за каскад риттбергер + тулуп спорный бонус. Аделия зашла на два риттбергера — первый, в каскаде, получился, но с покачиванием на приземлении и недокрутом в четверть (q). Со второго Петросян упала без шансов. Но в итоговом протоколе почему-то за первый элемент поставили бонус, который стоит, на минуточку, два балла. Просто представьте, если бы эти два балла решали исход борьбы за золото. Был бы скандал убийственного масштаба.

От людей за судейскими столиками я услышал такую аргументацию: за четверной, который получил оценки -1...-2, бонус ставить допустимо. «Двойка» там единственная и выкидывается, тем более. И действительно, на прошлых этапах Кубка за неидеальные элементы ставили бонусы. Илье Яблокову в Сочи, например. Но вот заковыка — в правилах написано, что он должен быть исполнен удовлетворительно, то есть без недокрута. А q есть. Или теперь недокрут в 90 градусов недокрутом не называется? Очень похоже на судейскую ошибку.

Система бонусов на соревнованиях.

Отдельно пропишем еще раз — Петросян приехала в Пермь одна, без тренеров. Родителей тоже во дворце не заметил. И сразу после проката ученица Тутберидзе набрала папе. Спокойно, без эмоций все рассказала, параллельно фотографируясь с поклонницами. П — профессионализм.

Муравьевой повезло, но она заслужила везение

Вышедшая за Петросян Муравьева была на грани поражения. В Пермь Софья с Дмитрием Михайловым приехали выдавать максимальный набор — тройной аксель и четверной сальхов. Аксель удержать удалось, а вот с сальхова последовало падение. Пострадали и следующие, тройные прыжки. Итого прыжковых элементов на плюсы получилось только три. Программа тоже вышла совсем по-другому, чем планировалось. Было видно, что с новыми прыжками не хватает выездов, связок. В моменте казалось, что судьи могут отправить Муравьеву под Петросян. Все было на тоненького. Но вторую оценку сильно занижать не стали — по компонентам у обеих получились абсолютно идентичные 64,56 балла, а между ними в итоге — 3,38.

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Третье место ожидаемо заняла Софья Самодурова, которая собралась и выдала в целом рабочий прокат. Сама была не до конца довольна, но третье место тут не обсуждается — и подопечная Алексея Мишина поедет на чемпионат России. Как и еще несколько человек за ней. Например, с большой вероятностью туда отправится местная Ксения Гущина, которой стены родного «Молота» помогли. И Вероника Яметова из Екатеринбурга. Такая регионализация чемпионату России очень нужна.

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У парней полный развал

Кто поразил — так это ребята. Отвалялись сегодня все. Артем Ковалев набрал 236,88 и оказался тем наглецом, кто осмелился занять при таких прокатах первое место. Впрочем, весьма заслуженное — его короткая могла и «стольник» пробивать, будь у него репутация Коляды. К заслуженному первому месту не менее заслуженная «Яндекс.Станция» в подарок. Сам губернатор Пермского края на турнир на свои призы не явился, но зато какие презенты! Сами фигуристы говорят, что давно такого не было. Ну и к станции — алые розы. Самое то.

А вот у Матвея Ветлугина, который вроде как должен преследовать, 204 балла — это меньше, чем у Муравьевой и Петросян. Ультра-си не пошли от слова совсем, а катать, как Джейсон Браун, без них нереально — в России компоненты напрямую увязаны с прыжками. Теперь осталось самое интересное — кто выйдет на чемпионат России. Есть ощущение, что это решится по старой доброй русской традиции в последний момент.