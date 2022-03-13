Трусова после Олимпиады: почему пропустит Кубок Первого канала, прыжок в пять оборотов и еще одни Игры

Серебряный призер Олимпиады Александра Трусова рассказала о планах и мотивации после Пекина-2022.

Вице-чемпионка Игр провела мастер-класс в Рязани, где она начинала заниматься фигурным катанием. После этого 17-летняя спортсменка из группы Этери Тутберидзе пообщалась со спортивной общественностью. Приводим интересные цитаты, которые передало агентство ТАСС.

О главной мотивации после Олимпиады:

— Наверное, это поддержка — близких, болельщиков. Мне очень много пишут, говорят, и стараюсь ради них.

О намерении попробовать себя в качестве тренера:

— В любом случае это [будущее] будет как-то связано с фигурным катанием. Сначала шоу, наверное, потом, может быть, попробую тренировать. Пока такого, чтобы прямо решила, нет. Наверное, я буду поступать на тренера [в РГУФК], а дальше посмотрим.

О попытке выполнить прыжок в пять оборотов:

— Сейчас я тренирую разные [прыжки], чтобы выполнять «четыре плюс четыре» или хотя бы «три плюс четыре». Пятерной я тоже пробовала, но я не люблю говорить об этом заранее, потому что это пока далеко от докрученного чистого прыжка. Пока было так: «Давай попробуем». Просто сама. И не особо тренирую.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О желании попробовать силы в другом виде спорта, помимо фигурного катания:

— Попробовать, наверное, хотела бы. Наверное, в прыжках в высоту, или в длину, или с шестом. Там, где надо только прыгать. А смотреть мне нравится художественную гимнастику и синхронное плавание, но пробовать я не хочу.

О своих пробах в парном катании:

— Я боюсь. Во-первых, самое страшное для меня — это подкрутка, потому что она [исполняется] не вертикально, а под углом. Мне кажется, это очень страшно. Чтобы прямо рассматривать [переход в парное катание], наверное, нет. А так просто интересно попробовать, поэтому я пробовала.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О причине пропуска Кубка Первого канала в Саранске (с 25 по 27 марта):

— Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать.

О возможности участия во вторых Олимпийских играх в карьере:

— Сейчас, после олимпийского сезона, очень сложно выступать. Настолько сложно просто присутствовать там, на Олимпийских играх. И, если получится, то, наверное, еще на одну Олимпиаду [поеду].

По материалам ТАСС