Календарь российских турниров сезона-2021/22: все российские соревнования
Чемпионат России по фигурному катанию 2022 будет проходить в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» с 21 по 26 декабря 2021 года. Фигуристы будут соревноваться в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. По результатам турнира будет сформирована сборная России для участия в чемпионате Европы 2022 года.
Кубок России по фигурному катанию — ежегодная серия всероссийских соревнований, которая включает в себя пять этапов и финал. Фигуристы соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.
К участию допускаются сильнейшие спортсмены территориальных организаций ФФКК России. В одиночном катании фигуристы могут принять участие в двух этапах Кубка по одному из разрядов: КМС или МС. Состав участников соревнований утверждается Президентом ФФККР по рекомендации всероссийского тренерского совета.
По результатам участия в двух этапах определяется допуск спортсменов (пар) к участию в чемпионате России, первенствах России и финале Кубка, который проходит в феврале.
2021 год
Кубок России, 1-й этап
Где: Сызрань
Когда: 22-26 сентября
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 1-й этап
Где: Сызрань
Когда: 22-26 сентября
Кубок России, 2-й этап
Где: Йошкар-Ола
Когда: 10-14 октября
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 2-й этап
Где: Йошкар-Ола
Когда: 10-14 октября
Кубок России, 3-й этап
Где: Сочи
Когда: 20-24 октября
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 3-й этап
Где: Сочи
Когда: 20-24 октября
Кубок России, 4-й этап
Где: Казань
Когда: 8-12 ноября
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 4-й этап
Где: Казань
Когда: 8-12 ноября
Кубок России, 5-й этап
Где: Пермь
Когда: 17-21 ноября
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 5-й этап
Где: Пермь
Когда: 17-21 ноября
Чемпионат России
Где: Санкт-Петербург
Когда: 21-26 декабря
2022 год
Первенство России среди юниоров
Где: Саранск
Когда: 1-5 февраля
Финал Кубка России
Где: Саранск
Когда: 23-27 февраля
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации»
Где: Саранск
Когда: 23-27 февраля
Всероссийские соревнования «Кубок Первого канала»
Где: Москва
Когда: 4-6 марта
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