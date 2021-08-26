Календарь российских турниров сезона-2021/22: все российские соревнования

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала календарный план основных всероссийских соревнований в сезоне-2021/22. Исполком Федерации оставляет за собой право вносить изменения в расписание турниров.

Чемпионат России по фигурному катанию 2022 будет проходить в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» с 21 по 26 декабря 2021 года. Фигуристы будут соревноваться в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. По результатам турнира будет сформирована сборная России для участия в чемпионате Европы 2022 года.

Кубок России по фигурному катанию — ежегодная серия всероссийских соревнований, которая в ключает в себя пять этапов и финал. Фигуристы соревнуются в мужском и женском од иночном катани и, парном катании и в танцах на льду.

К участию допускаются сильнейшие спортсмены территориальных организаций ФФКК России. В одиночном катании фигуристы могут принять участие в двух этапах Кубка по одному из разрядов: КМС или МС. Состав участников соревнований утверждается Президентом ФФККР по рекомендации всероссийского тренерского совета.

По результатам участия в двух этапах определяется допуск спортсменов (пар) к участию в чемпионате России, первенствах России и финале Кубка, который проходит в феврале.

2021 год

Кубок России, 1-й этап

Где: Сызрань

Когда: 22-26 сентября

Всероссийские соревнов ания «Кубок Федерации», 1-й этап

Где: Сызрань

Когда: 22-26 сентября

Кубок России, 2-й этап

Где: Йошкар-Ола

Когда: 10-14 октября

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 2-й этап

Где: Йошкар-Ола

Когда: 10-14 октября

Кубок России, 3-й этап

Где: Сочи

Когда: 20-24 октября

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 3-й этап

Где: Сочи

Когда: 20-24 октября

Кубок России, 4-й этап

Где: Казань

Когда: 8-12 ноября

Майя Хромых. Камила Валиева. Дарья Усачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 4-й этап

Где: Казань

Когда: 8-12 ноября

Кубок России, 5-й этап

Где: Пермь

Когда: 17-21 ноября

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», 5-й этап

Где: Пермь

Когда : 17-21 ноября

Чемпионат России

Где: Санкт-Петербург

Когда: 21-26 декабря

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

2022 год

Первенство России среди юниоров

Где: Саранск

Когда: 1-5 февраля

Финал Кубка России

Где: Саранск

Когда: 23-27 февраля

Команды на Кубке Первого канала. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации»

Где: Саранск

Когда: 23-27 февраля