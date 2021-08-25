Фигурное катание, календарь соревнований сезона-2021/22: все турниры

Когда и где пройдут все соревнования сезона 2021-2022.

2021 год

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Турниры ISU Challenger

Турниры ISU Challenger пройдут с сентября по декабрь. Это серия международных турниров по фигурному катанию, которая проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в качестве дополнения к серии «Гран-при».

Каждый фигурист/пара может принять участие в трех соревнованиях серии. При составлении рейтинга участников серии в зачет идут два лучших результата, показанные фигуристами на этапах серии.

Серия проходит ежегодно с 5 сентября по 15 декабря. Каждый год ISU заново утверждает список соревнований.

Lombardia Trophy, ISU Challenger

Где : Бергамо , Италия

Когда : 10-12 сентября

Autumn Classic International, ISU Challenger

Где: Монреаль, Канада

Когда: 16-18 сентября

Nebelhorn Trophy, ISU Challenger (квалификационный турнир к Олимпиаде-2022)

Где: Оберстдорф, Германия

Когда: 22-25 сентября

Мемориал Ондрея Непелы, ISU Challenger

Где: Братислава, Словакия

Когда: ОТМЕНЕН

Finlandia Trophy, ISU Challenger

Где: Эспоо, Финляндия

Когда: 7-10 октября

Asian Open, ISU Challenger (тестовый турнир к Олимпиаде-2022)

Где: Пекин, Китай

Когда: 13-17 октября

Мемориал Дениса Тена, ISU Challenger

Где: Алма-Ата, Казахстан

Когда: 28-31 октября

Мемориал Инге Солар (Alpen Trophy), ISU Challenger

Где: Грац, Австрия

Когда: 11-14 ноября

Кубок Варшавы, ISU Challenger

Где: Варшава, Польша

Когда: 17-20 ноября

Golden Spin, ISU Challenger

Где: Загреб, Хорватия

Когда: 8-11 декабря

Софья Акатева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Юниорская серия «Гран-при»

Юниорская серия «Гран-при» будет проходить с августа по октябрь (этапы), финал пройдет в декабре. В юниорах выступают фигуристы в возрасте с 13 по 19 лет на 1 июля 2021 года (21 год у партнеров в танцах на льду и парном катании). Один спортсмен или пара могут принимать участие в только двух этапах. Лучшие шесть фигуристов/пар по итогам турнира попадают в финал юниорской серии Гран-при.

У юниоров (в отличие от взрослых) всего семь этапов, но спортивные пары могут выступить только на четырех (из-за малого количества участников в этом виде).

Гран-при среди юниоров, 1-й этап

Где: Куршевель, Франция

Когда: 18-21 августа

Гран-при среди юниоров, 2-й этап

Где: Куршевель, Франция

Когда : 25-28 августа

Гран-при среди юниоров, 3-й этап

Где: Кошице, Словакия

Когда: 1-4 сентября

Гран-при среди юниоров, 4-й этап

Где: Красноярск, Россия

Когда: 15-18 сентября

Гран-при среди юниоров, 5-й этап

Где: Любляна, Словения

Когда: 22-25 сентября

Гран-при среди юниоров, 6-й этап

Где: Гданьск, Польша

Когда: 29 сентября — 2 октября

Гран-при среди юниоров, 7-й этап

Где: Линц, Австрия

Когда: 6-9 октября

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Серия «Гран-при»

Серия «Гран-при» среди взрослых фигуристов будет проходить с октября по декабрь. Всего будет шесть этапов. Третий этап серии — Cup of China — на данный момент отменен из-за проблем с COVID-19 в Китае.

Отмечается, что местная ассоциация не смогла согласовать с властями Китая послабления по карантину (сейчас он составляет 3 недели). Кроме того, организаторы не смогли решить задачу по проведению турнира в «пузыре» из-за неразвитой инфраструктуры. При этом, если будут желающие, то данный этап может принять другая страна .

Фигуристы могут выступить на двух этапах серии, по итогам которой шесть лучших спортсменов/пар проходят в финал. При этом, по два этапа получают только 25-30 лучших фигуристов планеты. На одном этапе в отдельном виде могут участвовать максимум 12 спортсменов в одиночных разрядах, 10 в танцах и 8 в парах.

Skate America

Где: Лас-Вегас, США,

Когда: 22-24 октября

Skate Canada

Где: Ванкувер, Канада

Когда: 29-31 октября

Cup of China

Где: Чунцин, Китай

Когда: ОТМЕНЕН*

*Может быть перенесен в другую страну

NHK Trophy

Где: Токио, Япония

Когда: 12-14 ноября

Internationaux de France

Где: Гренобль, Франция

Когда: 19-21 ноября

Rostelecom Cup

Где: Сочи, Россия

Когда: 26-28 ноября

Финал серии «Гран-при» (юниоры и взрослые)

Где: Осака, Япония

Когда: 9-12 декабря

Универсиада

Где: Люцерн, Швейцария

Когда: 11-21 декабря

2022 год

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чемпионат Европы

Где: Таллин, Эстония

Когда : 10-16 января

Чемпионат четырех континентов

Где: Тяньцзинь, Китай

Когда: 17-22 января

Олимпийские игры-2022

Где: Пекин, Китай

Когда: 4-20 февраля

У российских фигуристов — наибольшее число квот среди всех участников Олимпиады— 17 (по три — у женщин, пар и танцоров, две у мужчин и квота на участие в командном турнире).

На турнире в немецком Оберстдорфе у россиян будет возможность подтвердить еще одну квоту в мужском катании, которую мужчины набрали на минувшем чемпионате мира в Стокгольме.

Чемпионат мира среди юниоров

Где: София, Болгария

Когда: 7-13 марта

Анна Щербакова. Фото AFP

Чемпионат мира