Фигурное катание, календарь соревнований сезона-2021/22: все турниры
2021 год
Турниры ISU Challenger
Турниры ISU Challenger пройдут с сентября по декабрь. Это серия международных турниров по фигурному катанию, которая проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в качестве дополнения к серии «Гран-при».
Каждый фигурист/пара может принять участие в трех соревнованиях серии. При составлении рейтинга участников серии в зачет идут два лучших результата, показанные фигуристами на этапах серии.
Серия проходит ежегодно с 5 сентября по 15 декабря. Каждый год ISU заново утверждает список соревнований.
Lombardia Trophy, ISU Challenger
Где: Бергамо, Италия
Когда: 10-12 сентября
Autumn Classic International, ISU Challenger
Где: Монреаль, Канада
Когда: 16-18 сентября
Nebelhorn Trophy, ISU Challenger (квалификационный турнир к Олимпиаде-2022)
Где: Оберстдорф, Германия
Когда: 22-25 сентября
Мемориал Ондрея Непелы, ISU Challenger
Где: Братислава, Словакия
Когда: ОТМЕНЕН
Finlandia Trophy, ISU Challenger
Где: Эспоо, Финляндия
Когда: 7-10 октября
Asian Open, ISU Challenger (тестовый турнир к Олимпиаде-2022)
Где: Пекин, Китай
Когда: 13-17 октября
Мемориал Дениса Тена, ISU Challenger
Где: Алма-Ата, Казахстан
Когда: 28-31 октября
Мемориал Инге Солар (Alpen Trophy), ISU Challenger
Где: Грац, Австрия
Когда: 11-14 ноября
Кубок Варшавы, ISU Challenger
Где: Варшава, Польша
Когда: 17-20 ноября
Golden Spin, ISU Challenger
Где: Загреб, Хорватия
Когда: 8-11 декабря
Юниорская серия «Гран-при»
Юниорская серия «Гран-при» будет проходить с августа по октябрь (этапы), финал пройдет в декабре. В юниорах выступают фигуристы в возрасте с 13 по 19 лет на 1 июля 2021 года (21 год у партнеров в танцах на льду и парном катании). Один спортсмен или пара могут принимать участие в только двух этапах. Лучшие шесть фигуристов/пар по итогам турнира попадают в финал юниорской серии Гран-при.
У юниоров (в отличие от взрослых) всего семь этапов, но спортивные пары могут выступить только на четырех (из-за малого количества участников в этом виде).
Гран-при среди юниоров, 1-й этап
Где: Куршевель, Франция
Когда: 18-21 августа
Гран-при среди юниоров, 2-й этап
Где: Куршевель, Франция
Когда: 25-28 августа
Гран-при среди юниоров, 3-й этап
Где: Кошице, Словакия
Когда: 1-4 сентября
Гран-при среди юниоров, 4-й этап
Где: Красноярск, Россия
Когда: 15-18 сентября
Гран-при среди юниоров, 5-й этап
Где: Любляна, Словения
Когда: 22-25 сентября
Гран-при среди юниоров, 6-й этап
Где: Гданьск, Польша
Когда: 29 сентября — 2 октября
Гран-при среди юниоров, 7-й этап
Где: Линц, Австрия
Когда: 6-9 октября
Серия «Гран-при»
Серия «Гран-при» среди взрослых фигуристов будет проходить с октября по декабрь. Всего будет шесть этапов. Третий этап серии — Cup of China — на данный момент отменен из-за проблем с COVID-19 в Китае.
Отмечается, что местная ассоциация не смогла согласовать с властями Китая послабления по карантину (сейчас он составляет 3 недели). Кроме того, организаторы не смогли решить задачу по проведению турнира в «пузыре» из-за неразвитой инфраструктуры. При этом, если будут желающие, то данный этап может принять другая страна.
Фигуристы могут выступить на двух этапах серии, по итогам которой шесть лучших спортсменов/пар проходят в финал. При этом, по два этапа получают только 25-30 лучших фигуристов планеты. На одном этапе в отдельном виде могут участвовать максимум 12 спортсменов в одиночных разрядах, 10 в танцах и 8 в парах.
Skate America
Где: Лас-Вегас, США,
Когда: 22-24 октября
Skate Canada
Где: Ванкувер, Канада
Когда: 29-31 октября
Cup of China
Где: Чунцин, Китай
Когда: ОТМЕНЕН*
*Может быть перенесен в другую страну
NHK Trophy
Где: Токио, Япония
Когда: 12-14 ноября
Internationaux de France
Где: Гренобль, Франция
Когда: 19-21 ноября
Rostelecom Cup
Где: Сочи, Россия
Когда: 26-28 ноября
Финал серии «Гран-при» (юниоры и взрослые)
Где: Осака, Япония
Когда: 9-12 декабря
Универсиада
Где: Люцерн, Швейцария
Когда: 11-21 декабря
2022 год
Чемпионат Европы
Где: Таллин, Эстония
Когда: 10-16 января
Чемпионат четырех континентов
Где: Тяньцзинь, Китай
Когда: 17-22 января
Олимпийские игры-2022
Где: Пекин, Китай
Когда: 4-20 февраля
У российских фигуристов — наибольшее число квот среди всех участников Олимпиады— 17 (по три — у женщин, пар и танцоров, две у мужчин и квота на участие в командном турнире).
На турнире в немецком Оберстдорфе у россиян будет возможность подтвердить еще одну квоту в мужском катании, которую мужчины набрали на минувшем чемпионате мира в Стокгольме.
Чемпионат мира среди юниоров
Где: София, Болгария
Когда: 7-13 марта
Чемпионат мира
Где: Монпелье, Франция
Когда: 21-27 марта
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