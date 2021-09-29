Загитова и Медведева на одном льду. Что из этого выйдет?

Если вы ненавидите «Ледниковый период», то в этом году у вас есть причина сделать исключение.

В Москве наступила золотая подмораживающая осень, а это значит, что скоро день, когда фигурнокатательная общественность будет сильно беситься. Этот день — старт «Ледникового периода». Тогда-то и оказывается, что фигурное катание для миллионов — это не то, включит ли все-таки Самарин в свою программу четверной флип или ограничится лутцем и даже, страшно сказать, — не пять четверных Трусовой. Все это, в лучшем случае, опция для щелкающей по пульту домохозяйки, которая что-то слышала про наших всепобеждающих девочек. А для нефанатского большинства Роман Костомаров, актеры кино и Татьяна Анатольевна Тарасова ближе настолько, насколько ближе российский рыночный сыр относительно пармезана. Старые добрые лица, как мило.

Мило-хин — теперь у этого слова появился новый слог. Тиктокер вместе с Евгенией Медведевой стал главным поставщиком новостей после первых съемок. 28 сентября, во вторник начался новый сезон съемок шоу. И первый же день вернул нас года на три назад, в эпоху разборок поклонников (подчеркну, поклонников) Загитовой и Медведевой. Вся последняя неделя шла под знаком эксгумации тела этого противостояния. Сначала горючего добавил руководитель «Самбо-70» Ренат Лайшев. Вообще, он любит велеречивые обороты, Габдулла Тукай закачается. А тут рубанул с плеча — у Загитовой плохая дикция, а у Медведевой лучше, потому что она «московская девочка».

Утром перед съемками из фейсбучной норы показался «Железный Лис» Алексей Железняков. И призвал прекратить войну, но так, что не повоевать их поклонникам прямо в ветке под призывом было решительно невозможно.

За Медведеву и двор стреляют в упор

И вот они встретились во вторник. Загитова второй сезон подряд ведет шоу, а Медведева в нем выступает. В роли партнерши известного тиктокера Дани Милохина. В этот раз «Ледниковый» не скупится на эксперименты и решил двинуться дальше в молодежную аудиторию. И кажется, расчет уже удается — только за вчера на страницу Евгении в Instagram подписалось почти 5 тысяч человек (обычно человек 200).

Другое дело, что самого Милохина ярые поклонники Медведевой теперь ненавидят. Он уронил двукратную чемпионку мира с поддержки, которую ребята спокойно делали на тренировках. Обошлось без серьезных травм, но Милохину сразу же пригрозила летальной травмой Татьяна Анатольевна: «Не роняй! Убьем». Дмитрий Хрусталев тоже был жесток в формулировках: «Причиной падения стало твое раздолбайство».

Милохин уронил Медведеву. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Короче, на парня сразу надавили. А в соцсетях чуть ли не запретить кататься с Женей хотят. Армия поклонников у нее такая, что стреляют сразу в упор. Хотя номер, в котором ребята играли самих себя, получился весьма динамичным и для премьеры запоминающимся. Лиха беда начало.

Интервью Загитовой у Медведевой и шутки Ягудина

А затем было историческое событие — Загитова брала интервью у Медведевой. Объявила она ее в конце, кстати, как «опытную в победах». Так что организаторы не стали идти на поводу у конъюнктуры и отнеслись к соперницам по Пхенчхану как к двум равноценным звездам. Правда, было волнительно. Сначала Алина, глядя на Женю, все-таки перепутала слова и, задавая вопрос об ощущениях от парного катания, сказала, что теперь Медведевой «надо думать не только за него, но и за себя». Но со второго дубля все прошло нормально. Рабочие моменты. Может, пообщавшись несколько выпусков, Загитова и Медведева станут закадычными друзьями и совместный подкаст откроют? Назовут «Московская дикция», например.

Алина Загитова (справа) берет интервью у Медведевой и Милохина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Лайшеву возвращал его высказывание и соведущий Загитовой Алексей Ягудин, который просил режиссеров быстрее дать записаться «двум ведущим-немосквичам». Его дочь Мишель на всю студию кричала в паузах, что хочет есть и «пап, пойдем домой», чем вызывала шквал одобрения публики. Под общий смех Ягудин отвечал: «Дай папке поработать!»

В общем, соединение Медведевой и Загитовой — ноу-хау этого проекта. Долго просто на их присутствии в одном здании не протянешь — нужно продумывать драматургические повороты. Но вся та субстанция, которая уже завалялась в закромах антресолей у загиботов и медвеботов, снова заставила благоухать мир фигурного катания. И может быть, в мире, где так много стреляют и взрывают, перекидывание этой субстанции в интернете — не худший вариант. Это лишний раз показывает, насколько важную миссию (невольно) взвалили на себя обе девушки. И если они уйдут — пар под крышкой перестанет выходить совсем, чтобы потом сорвать ее на какой-нибудь другой плите.