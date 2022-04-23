«Хотим увидеть Валиеву». Российские фигуристы заявлены на чемпионат Армении

Россияне готовятся к альтернативным турнирам?

Это тот случай, когда много шума из ничего. Впрочем, погодите закрывать окно — вполне возможно, скоро чемпионаты Армении будут для наших спортсменов главными международными форумами.

Вчера вечером сенсацией разразился известный спортивный агент Ари Закарян — мол, российские фигуристы поедут на чемпионат Армении 27 — 28 мая в Ереване. Об этих словах сообщил Metaratings. В разговоре с «СЭ» Закарян подтвердил информацию и добавил, что на нем не будет представителей российской сборной.

Приезжали спортсмены из ОАЭ, даже из Мозамбика

Кого же ждать в солнечном Ереване? Скорее всего, фигуристов третьего эшелона, которым нужна практика. У россиян в этот момент у кого отпуск, у кого сборы — в общем, даты чемпионата вряд ли попадают под тренировочные планы, рассказали мне специалисты.

Как стало возможным участие россиян в чемпионате? Все очень просто: чемпионат Армении — открытый, и при желании на него может приехать хоть Юдзуру Ханю, хоть Евгения Медведева. В прошлом году россиянки были только в самых младших возрастах — Анастасия Долгова, Анна Кургунаева. Впрочем, в этом году география действительно будет обширнее, а россиянам, вероятно, пора привыкать, что на полноценные международные соревнования нас пускать не будут.

По словам президента армянской федерации Мелании Степанян, в этом году ожидается как минимум несколько российских фигуристов и другие спортсмены с постсоветского пространства. Хотя хочется увидеть российских звезд:

— Наш чемпионат носит статус открытого, к нам уже приезжали российские фигуристы, раньше приезжали спортсмены из ОАЭ, даже из Мозамбика. Заявки еще приходят, среди них есть российские спортсмены. Конечно, хотелось бы увидеть звезд — Валиеву, других. Мы всех ждем. Но вряд ли они приедут, я не думаю. Зато к нам скоро приедет Алексей Николаевич Мишин со своими фигуристами, они будут проводить здесь сборы, — сказала Степанян.

Команда Алексея Мишина проведет сборы в Армении с 30 апреля по 11 мая.

Алексей Мишин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Будем поддерживать вашу страну

Важным в вопросе участия России в мировых турнирах будет конгресс Международного союза конькобежцев, который пройдет в июне в Пхукете. И Армения точно будет голосовать против санкций в отношении России и российских фигуристов. Об этом рассказала «СЭ» президент армянской федерации:

— В случае обсуждения на конгрессе вопросов об отстранении России мы будем поддерживать вашу страну и федерацию. Нам не раз россияне помогали, теперь пришло время, чтобы помощь оказали мы. Тут нет даже предмета спора — мы против отстранения российских спортсменов. Чемпионат мира уже убили, без россиян там было скучно. Мне кажется, фигурное катание без России вообще не смотрится. Оно умрет, — сказала Степанян.

Главное, чтобы армянской федерации самой не стали мешать приглашать россиян. Впрочем, планы у ФФКР куда масштабнее российско-белорусских игр или поездок в Армению. По нашей информации, активно прорабатывается вопрос совместных соревнований с Китаем. Во всяком случае, в фигурном катании, в отличие от многих других видов спорта, Россия может создать солидную альтернативу соревнованиям ISU. Вопрос, как к этому отнесутся за рубежом.

Если международная федерация и снимет определенные санкции в отношении россиян, то только посмотрев на другие федерации и последовав их примеру. А сейчас главный сюжет — чтобы Россия вообще приняла участие в ближайшем конгрессе ISU. Есть федерации, которые не хотят видеть там представителей России и Белоруссии. Для постановки на голосование внеочередного вопроса нужна поддержка 4/5 участников конгресса (похожий кейс был с повышением возрастного ценза на последнем конгрессе, тогда внезапное предложение Нидерландов не прошло). Есть шанс, что Россия 20 процентов голосов наберет, и сейчас руководство нашей федерации занимается этим вопросом.