«Абсолютное гонение наших спортсменов, сильнейших в мире». Анна Семенович поддержала российских фигуристов

Известная актриса и бывшая фигуристка дала совет Медведевой по поводу эротических фотосессий и заявила, что Международный союз конькобежцев поступает в отношении россиян несправедливо.

Известная актриса Анна Семенович в прошлом выступала в сборной страны по фигурному катанию, но завершила карьеру спортсменки уже 20 лет назад. Тем не менее звезда экрана и эстрады продолжает следить за спортом и сейчас очень переживает по поводу санкций в отношении наших атлетов. В интервью «СЭ» Семенович также высказала свое мнение о решении Анны Щербаковой продолжить карьеру, перспективах Камилы Валиевой и откровенной фотосессии Евгении Медведевой.

О санкциях на российский спорт

— Конечно, это больная тема. И все, что произошло на Олимпийских играх, — это немыслимо. Колоссальное давление на нашу сборную, которая выступает без флага и без гимна своей страны. У меня это в голове, как у любого нормального человека и многократной чемпионки в прошлом, просто не укладывается. Абсолютное гонение наших спортсменов, сильнейших в мире. Это несправедливо и ужасно.

И все скандалы, связанные с нашими фигуристками-одиночницами, это очень непростая история. Надо понимать, что девочки — они еще совсем дети, им по 15 лет. Это неустоявшаяся психика, еще имеющая зависимость от родителей, с которыми их надолго разлучают на время сборов, тренировок и самих Игр. Конечно, детская психика не выдерживает таких взрослых нагрузок. Взрослые сильные спортсмены порой на Олимпиаде ошибаются и выбиваются из равновесия из-за нервов.

Вы не представляете, что испытывает спортсмен-фигурист, когда стоит в первой позе произвольной или оригинальной программы. Это колоссальное нервное напряжение. Ты стоишь и понимаешь, что у тебя крупнейшее соревнование, к которому ты готовился долгие годы, и даже всю жизнь. И какая ответственность — это очень тяжело эмоционально. И я по себе знаю, о чем сейчас говорю. Зуб на зуб не попадает от волнения, и ты находишься в какой-то прострации. И не все могут собраться, справиться с волнением и показать свой лучший результат.

Об эмоциональном напряжении спортсменов

— Конечно, со спортсменами должны работать профессиональные психологи, особенно со спортсменами столь юного возраста, как наши девочки-фигуристки. Чтобы очень правильно настраивать на старт. Поверьте мне, когда спортсмен талантлив и все круто делает на тренировке, выйти на старт и сделать все так же — это очень сложно. Организм находится в таком нервном стрессе, что не каждый может его преодолеть. Но я горжусь нашими девочками-фигуристками. Они справились.

Девчонки вообще все большие молодцы. Они заслуживают огромного уважения и поддержки нашей страны. Очень жаль, что Камила не справилась на Олимпиаде в личном зачете с нервным напряжением и не откатала на все 100 процентов. Но она еще очень молода, и я уверена, что она все еще сделает и не раз станет чемпионкой, принесет нашей стране медали. Отказываться от участия в Олимпиаде или нет, это, конечно, не мне решать, для этого есть спорткомитет. Конечно, и без Олимпийских игр существует много очень важных и крупных соревнований. Но, повторю, выступать без своего флага и гимна — это несправедливо по отношению к нашим спортсменам.

Об Анне Щербаковой

— Мне очень нравится Щербакова, я поздравляю ее с золотой медалью. Думаю, что заявление о возможном завершении карьеры она сделала скорее эмоционально. У нее великолепные данные и будущее, она выдающаяся спортсменка. Уверена, что сильный спортивный характер Анны поможет ей не останавливать карьеру и двигаться вперед к новым победам. Она молодая, и, конечно, завершать карьеру сейчас рано. Думаю, что она примет правильное решение и останется на большом льду.

О фотосессии Евгении Медведевой для мужского журнала

— Конечно, я видела эту обложку и кадры. Не понимаю, почему некоторые накинулись на Женю. Молодая, красивая, с прекрасным телом... что еще надо для мужского журнала? На самом деле, это одна из самых целомудренных съемок. Девочки в каталоге купальников выглядят откровеннее. (Смеется.) Поверьте мне, человеку, который появлялся много раз на обложках абсолютно всех мужских журналов в нашей стране. Эти фотосессии были намного откровеннее и провокационнее. Жене не надо обращать внимания на злые комментарии. Это все от зависти. Она прекрасна, ее фото радуют глаз.