Двукратная чемпионка мира рассказала, как и почему решилась раздеться для мужского журнала.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева появилась на обложке апрельского номера мужского глянцевого журнала MAXIM. До нее в подобных фотосессиях снимались такие российские спортсменки, как Ирина Чащина, Светлана Хоркина, Анна Курникова.

Среди фигуристок в свое время настоящий фурор произвела немецкая чемпионка Катарина Витт — тираж журнала Playboy c олимпийской чемпионкой на обложке был раскуплен полностью, всего во второй раз в истории журнала. Первый раз подобное произошло, когда на обложке была Мэрилин Монро. Из недавних подобный опыт был у Елизаветы Туктамышевой.

Помимо горячих снимков, в журнале будет и небольшое интервью Медведевой, в котором она поделилась с читателями, как решилась на столь откровенные снимки, а также рассказала, повлияет ли фотосессия на ее самооценку. «СЭ» приводит наиболее интересные выдержки из диалога Евгении с журналом MAXIM.

О детстве и начале карьеры

— На самом деле, детство было клевое. Все было: салочки, догонялки, игра в резиночку, в мячик, вышибалы, но не на детской площадке, а в зале между ледовыми тренировками.

Встала на коньки в три года. Мама у меня до 14 лет каталась, потом из-за травмы закончила. Поэтому особых вариантов у меня и не было. Меня отдали ради здоровья, никто не растил из меня чемпионку мира. Я поняла, что, возможно, я особенная, после того как на официальных тренировках, когда маленькая еще была, зрители собирались и говорили: «Смотрите, что девочка делает!»

Евгения Медведева. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Что делала? Очень много прыгала! Всякие необычные каскады, необычные прыжки, которые люди еще не видели. Но я тогда не знала, что делала что-то особенное. Когда на чемпионате мира я побила рекорд, который шесть лет никто не мог побить, мне в голову ударило: «Наверное, я катаюсь лучше, чем некоторые люди».

О финансовых трудностях фигуристов

— Дорогое ли удовольствие — растить чемпионку?

— Дорогое. Это коньки, это костюмы, это вся амуниция, чехлы, поездки на соревнования, гостиницы, стартовые взносы... Мама работала на трех работах, чтобы меня обеспечить. Это был для нее прыжок в бездну абсолютный. Я как-то с мамой разговаривала и созналась, что я бы так не смогла, наверное.

О травматизме в фигурном катании

— К сожалению, их больше, чем тех, у кого получилось. Я видела такое. Очень талантливые девочки, которые выигрывали у меня, были на этапах Кубка России на 20 баллов впереди меня, но не все из них дотянули до этапов «Гран-при» взрослых. Основная причина — это травмы.

У меня они тоже были. Каталась со сломанными руками, ногами, травмы спины были сильные, я до сих пор это расхлебываю. В спорте травмы — это нормально, я каталась через боль, просто терпела много.

Про обезболивающие

— Пью ли сейчас? Нет, мне надоело пить обезболивающие. И сижу так, чтобы не болело.

Об открытиях после ухода из большого спорта

— Мир без строгой дисциплины! Мир, в котором могу позволить себе опоздать на десять минут, съесть больше на завтрак и на ужин, потусить с друзьями до четырех утра.

Аня Семенович, говорила, что когда ушла из спорта, у нее выросла грудь? Не, мне девочки всегда завидовали. Я была худая, но с грудью было все в порядке.

Евгения Медведева снялась для журнала Maxim. Фото Журнал Maxim Журнал Maxim

О личной жизни

— Это больше зависит от воспитания. Чтобы прояснить ситуацию: у меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки. Многие думают, что мы не позволяем себе ни чувств, ни отношений. Это не так. Просто, друзья, вы об этом не знаете.

Я скрываю свою личную жизнь. Есть что скрывать? Ну, возможно. А возможно, что у меня настолько все скучно, что мне стыдно признаться?

Я очень люблю творческих людей. Люблю людей, которые вкладывают смысл в свои поступки, живут для чего-то. Люблю людей, которые могут выразить эмоцию или любовь через прикосновения. Люблю красивые слова, ничего не могу с собой поделать — люблю ушами. Люблю ухоженных мужчин. Неважно, какой стиль или стрижка, но это должно быть аккуратно.

Об отношениях с Милохиным

— Данька Милохин — тиктокер, а сейчас еще и певец, очень талантливый мальчик, мой бывший партнер по «Ледниковому периоду». Мы не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас все время «женить». Но мы подружились и общаемся.

Евгения Медведева и Даня Милохин в шоу «Ледниковый период». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Об откровенной фотосессии и самооценке

— Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась. Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять.

Я себе очень не нравилась примерно с 19 лет до 21 года: лицо, фигура, качество волос, форма ног, отсутствие осиной талии, которую я вижу у девочек. Сейчас этот этап прошел. Мне начинает нравиться то, во что я действительно вкладываюсь: я сменила стрижку, ухаживаю за волосами, привела кожу в порядок.

Фотосессия абсолютно точно сыграла роль. Это большой шаг к принятию своей сексуальности. Наверное, многие среагируют: «Вот, Женя оголилась, пошло-поехало, девку понесло». Многие просто привыкли, что я очень консервативная спортсменка. Но, если с другой стороны посмотреть, то мне уже не 17 и не 18 лет.

О своем будущем

— Как буду жить дальше? Припеваючи. Я останусь фигуристкой, потому что мне это нравится. Путей много: стать тренером, хореографом, постановщиком, возможно, сделать свое шоу.

О том, почему не отдала бы ребенка в фигурное катание

— Нет. Скорее это бег, плавание, что-то естественное для человека. Спорт — это классно! Занимайтесь, дети, спортом — будете здоровы!

По данным maximonline.ru.