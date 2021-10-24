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«Надеюсь, мы самые сильные во всех видах». Смелая Трусова после короткой программы в США

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 12:30
Александра Трусова. Фото Getty Images Дарья Усачева. Фото Getty Images Ксения Синицына. Фото Getty Images
Александра Трусова. Фото Getty Images
Теги:
Что сказали наши фигуристки ночью после прокатов.

Гран-при США. Женщины. Короткая программы
1. Александра Трусова (Россия) — 77,69
2. Дарья Усачева (Россия) — 76,71
3. Ксения Синицына (Россия) — 71,51

Ночь на «Гран-при США» по фигурному катанию выдалась насыщенная. Сначала русский подиум после первого дня у девушек, затем победа подопечных Этери Тутберидзе Тарасовой и Морозова и сенсационное серебро японской пары Миура/Кихара (да, в Японии есть парное катание!). Наконец, Нейтан Чен проиграл впервые с чемпионата мира 2018 года, оставшись лишь третьим, — выиграл его соотечественник Винсент Чжоу.

«СЭ» рассказывает, о чем говорили наши главные звезды-одиночницы после прокатов.

Александра Трусова. Трусова на одной ноге выиграла короткую программу. А главная соперница с тройного акселя улетела в борт

Трусова: «У меня много схожих черт с Фридой. Она сильная»

— В целом я довольна своим выступлением. Рада, что откатала чисто, но расстроена, что не делала тройной аксель, — прокомментировала день Трусова.

— Вас не было на одной из тренировок, как прошли ваши последние 72 часа и как вы приняли решение выступать?

— У меня было два варианта — сняться или прокатать. Но утром я проснулась и поняла, что нога уже болит меньше. Так что решила, что можно пробовать.

— А можно спросить, что произошло с ногой?

— Нет, я не могу рассказать. Подробности рассказывать я не буду — это просто травма ноги.

— Насколько сложно выступать в связи с большим количеством переездов?

— В начале сезона у меня было три подряд турнира специально, чтобы опробовать тройной аксель. Но потом у меня было много времени для подготовки к «Гран-при».

— Спортсмены должны обязательно вакцинироваться для участия в Олимпиаде. Как относитесь к этому?

— Если это будет нужно для поездки на Олимпиаду, то, конечно, все будут вакцинироваться. Но в нашем случае на Олимпиаду нужно сначала отобраться! (Усмехается.)

— Насколько сложно будет выдержать невероятно высокую конкуренцию в сборной России и борьбу за три путевки на Олимпиаду?

— Конкуренция — это всегда хорошо. Очень рада, что в России сильные девочки. Будем стараться отбираться на чемпионате России.

— Сколько четверных ждать завтра в произвольной программе, учитывая травму ноги?

— Я никогда не говорю, сколько у меня четверных в произвольной программе. (Улыбается.)

— Что вы хотите показать короткой программой в образе Фриды? Вы себя соотносите с ее характером?

— Мне кажется, мне очень подходят обе программы. У меня много похожих черт характера с Фридой, она сильная, она шла вперед несмотря ни на что, несмотря на аварию, продолжала заниматься творчеством. Мне очень приятно катать ее.

— Удовлетворены ли оценками?

— Мне важнее сам мой прокат, чем оценки. Но так, в принципе, я довольна и оценками. Очень приятно, что приезжают русские болельщики. Но не только русские болеют, все очень тепло принимают, мне было приятно здесь кататься.

— Согласны, что сейчас российское фигурное катание самое сильное в своей истории, даже если брать все виды?

— Наши спортсмены очень много работают. Так что да, надеюсь, что мы сейчас во всех видах самые сильные.

Дарья Усачева. Фото Getty Images
Дарья Усачева. Фото Getty Images
Александра Трусова. Трусова будет покорять Америку, а Усачева покажет себя на первом взрослом старте. Чего ждать от «Гран-при» в Лас-Вегасе

Усачева: «Особенно чувствовалась поддержка наших, русских людей»

— Я довольна своим прокатом. Только на каскаде было чувство небольшой помарки, дело сотых по плюсам GOE. Понравилось, как откатала дорожку по эмоциям. Было очень приятно катать, чувствовала много сил, — резюмировала Дарья.

— Что думаете о конкуренции в сборной России и ваших шансах на Олимпиаду?

— Конкуренция — двигатель прогресса. Все наши фигуристки сильные, у каждой свои сильные стороны. Чтобы попасть на Олимпиаду, нужно учить элементы ультра-си и показывать их.

— Вы довольны оценками? И слышали ли поддержку болельщиков?

— Соглашусь с Сашей, что важнее прокат. Но да, оценками довольна, и сегодня очень чувствовалась поддержка наших, русских людей. Они давали нам очень нужны эмоции.

— Вы катаетесь не как 15-летняя девочка, очень взросло. У кого вы этому учились, кто-то был примером, может быть?

— Не сказать, что эти эмоции я как-то нарабатывала. Я просто понимаю свои программы, прочувствовала их, мне они нравятся. И сегодня я так катала, потому что оно само шло, я получала большое удовольствие от проката, эмоции сами из меня выходили.

— Что сказала тренер после проката?

— Успели весь прокат разобрать. Этери Георгиевна похвалила, но она видит, где чего не хватает и что не доделала. Слова об этих ошибках были высказаны.

— Почему не поехали ни на один старт до начала «Гран-при»?

— Так получилось. Я сама точно не знаю. Но у меня было время накатать программы и подготовиться к этому турниру получше.

— Александра Трусова подсказывает вам как более опытная фигуристка или в Вегасе вы все же соперницы?

— Конечно, все понимают, кто кому является соперником. Но даже на этом соревновании, на протяжении подготовки к турниру, дороги сюда и тренировок не было ничего злого. Все как обычно, спокойно. Мы все адекватные люди и понимаем, что все решается прокатами на льду. А в жизни все хорошо.

— Расскажите немного о своей программе. Чья была идея и выбор музыки?

— Моя короткая программа поставлена под саундтрек из фильма «Величайший шоумен». Эту идею предложили тренеры, Этери Георгиевна и Даниил Маркович. Ставили в Новогорске. Мне эта программа очень нравится. Посмотрела фильм, он мне понравился, сам по себе мощный такой. Эту песню в фильме поет оперная дива с таким напором. Пытаюсь передать это в дорожке.

— Что думаете о вакцинации?

— Думаю, будем делать как скажут. Если будет необходима прививка — вакцинируемся.

— Что думаете о силе России в мировом фигурном катании сейчас?

— У нас сейчас сильно прогрессируют все виды. Но я уважаю всех соперников из всех стран. Поэтому наша сборная очень сильная, но надо уважать всех, они также работают и улучшаются.

Ксения Синицына. Фото Getty Images
Ксения Синицына. Фото Getty Images
Александра Трусова. На «Гран-при» США может грянуть сенсация. Российские фигуристки — уже не фавориты

Синицына: «Шансы на чемпионате России будут равные»

— Конечно, чувствуется другой уровень. Стараюсь об этом не думать, кататься так же, как и на юниорских, не зацикливаться, — высказала свой итог Ксения.

— Было ли волнение от выступления первой?

— Может, чуть-чуть. Я уже умею делать тройные прыжки стабильно на тренировках, поэтому волнение пропадало само собой. Знала, что я еду — делаю прыжок — потом выезжаю.

— В произвольной будет четверной?

— К сожалению, пока не будет. На этом этапе моя задача — откатать программу чисто. Буду готовить четверной к следующим стартам.

— 71,5 балла — это хороший результат. Ожидали такие оценки в США?

— Работа важнее, чем оценки, мы катаемся в первую очередь для себя, а оценки уже потом смотрим. Но я тренировалась для этих оценок.

— Какие ощущения от возвращения на международный лед после такого перерыва?

— Конечно, эмоции переполняют. Я так счастлива, что смогла выступить здесь, на этом этапе, посмотреть Лас-Вегас и показать зрителям, что я готова ко всему, и показать им свою чудесную программу.

— Какие планы на будущее? Есть мечта об Олимпиаде?

— Все решит чемпионат России, там шансы у всех равные. Кто как подготовится, кто что покажет, тот и будет готов к Олимпиаде.

— «Гран-при» для вас — это подготовка к чемпионату России или есть цель попасть в финал?

— Самая главная цель — это катать программы чисто и смотреть, что будет дальше, в дальнейшем усложняться. Сейчас пока я не думаю, не загадываю наперед, а живу настоящим.

— Как вы выбрали музыку? У вас очень красивая программа с множеством деталей.

— Музыку выбрали вместе с моими тренерами. Вера Арутюнян приезжала из Америки и ставила мне эту программу, мы очень долго нарабатывали детали, повторяли все движения, чтобы программа получилась нежной. Я катаю колыбельную, но не ту, под которую люди засыпают, а под которую они смотрят на прекрасный мир и любуются всеми радостями жизни.

Произвольная программа у женщин пройдет сегодня, начало после 23.00 мск.

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