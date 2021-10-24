«Надеюсь, мы самые сильные во всех видах». Смелая Трусова после короткой программы в США

Что сказали наши фигуристки ночью после прокатов.

Гран-при США. Женщины. Короткая программы

1. Александра Трусова (Россия) — 77,69

2. Дарья Усачева (Россия) — 76,71

3. Ксения Синицына (Россия) — 71,51

Ночь на «Гран-при США» по фигурному катанию выдалась насыщенная. Сначала русский подиум после первого дня у девушек, затем победа подопечных Этери Тутберидзе Тарасовой и Морозова и сенсационное серебро японской пары Миура/Кихара (да, в Японии есть парное катание!). Наконец, Нейтан Чен проиграл впервые с чемпионата мира 2018 года, оставшись лишь третьим, — выиграл его соотечественник Винсент Чжоу.

«СЭ» рассказывает, о чем говорили наши главные звезды-одиночницы после прокатов.

Трусова: «У меня много схожих черт с Фридой. Она сильная»

— В целом я довольна своим выступлением. Рада, что откатала чисто, но расстроена, что не делала тройной аксель, — прокомментировала день Трусова.

— Вас не было на одной из тренировок, как прошли ваши последние 72 часа и как вы приняли решение выступать?

— У меня было два варианта — сняться или прокатать. Но утром я проснулась и поняла, что нога уже болит меньше. Так что решила, что можно пробовать.

— А можно спросить, что произошло с ногой?

— Нет, я не могу рассказать. Подробности рассказывать я не буду — это просто травма ноги.

— Насколько сложно выступать в связи с большим количеством переездов?

— В начале сезона у меня было три подряд турнира специально, чтобы опробовать тройной аксель. Но потом у меня было много времени для подготовки к «Гран-при».

— Спортсмены должны обязательно вакцинироваться для участия в Олимпиаде. Как относитесь к этому?

— Если это будет нужно для поездки на Олимпиаду, то, конечно, все будут вакцинироваться. Но в нашем случае на Олимпиаду нужно сначала отобраться! (Усмехается.)

— Насколько сложно будет выдержать невероятно высокую конкуренцию в сборной России и борьбу за три путевки на Олимпиаду?

— Конкуренция — это всегда хорошо. Очень рада, что в России сильные девочки. Будем стараться отбираться на чемпионате России.

— Сколько четверных ждать завтра в произвольной программе, учитывая травму ноги?

— Я никогда не говорю, сколько у меня четверных в произвольной программе. (Улыбается.)

— Что вы хотите показать короткой программой в образе Фриды? Вы себя соотносите с ее характером?

— Мне кажется, мне очень подходят обе программы. У меня много похожих черт характера с Фридой, она сильная, она шла вперед несмотря ни на что, несмотря на аварию, продолжала заниматься творчеством. Мне очень приятно катать ее.

— Удовлетворены ли оценками?

— Мне важнее сам мой прокат, чем оценки. Но так, в принципе, я довольна и оценками. Очень приятно, что приезжают русские болельщики. Но не только русские болеют, все очень тепло принимают, мне было приятно здесь кататься.

— Согласны, что сейчас российское фигурное катание самое сильное в своей истории, даже если брать все виды?

— Наши спортсмены очень много работают. Так что да, надеюсь, что мы сейчас во всех видах самые сильные.

Дарья Усачева. Фото Getty Images

Усачева: «Особенно чувствовалась поддержка наших, русских людей»

— Я довольна своим прокатом. Только на каскаде было чувство небольшой помарки, дело сотых по плюсам GOE. Понравилось, как откатала дорожку по эмоциям. Было очень приятно катать, чувствовала много сил, — резюмировала Дарья.

— Что думаете о конкуренции в сборной России и ваших шансах на Олимпиаду?

— Конкуренция — двигатель прогресса. Все наши фигуристки сильные, у каждой свои сильные стороны. Чтобы попасть на Олимпиаду, нужно учить элементы ультра-си и показывать их.

— Вы довольны оценками? И слышали ли поддержку болельщиков?

— Соглашусь с Сашей, что важнее прокат. Но да, оценками довольна, и сегодня очень чувствовалась поддержка наших, русских людей. Они давали нам очень нужны эмоции.

— Вы катаетесь не как 15-летняя девочка, очень взросло. У кого вы этому учились, кто-то был примером, может быть?

— Не сказать, что эти эмоции я как-то нарабатывала. Я просто понимаю свои программы, прочувствовала их, мне они нравятся. И сегодня я так катала, потому что оно само шло, я получала большое удовольствие от проката, эмоции сами из меня выходили.

— Что сказала тренер после проката?

— Успели весь прокат разобрать. Этери Георгиевна похвалила, но она видит, где чего не хватает и что не доделала. Слова об этих ошибках были высказаны.

— Почему не поехали ни на один старт до начала «Гран-при»?

— Так получилось. Я сама точно не знаю. Но у меня было время накатать программы и подготовиться к этому турниру получше.

— Александра Трусова подсказывает вам как более опытная фигуристка или в Вегасе вы все же соперницы?

— Конечно, все понимают, кто кому является соперником. Но даже на этом соревновании, на протяжении подготовки к турниру, дороги сюда и тренировок не было ничего злого. Все как обычно, спокойно. Мы все адекватные люди и понимаем, что все решается прокатами на льду. А в жизни все хорошо.

— Расскажите немного о своей программе. Чья была идея и выбор музыки?

— Моя короткая программа поставлена под саундтрек из фильма «Величайший шоумен». Эту идею предложили тренеры, Этери Георгиевна и Даниил Маркович. Ставили в Новогорске. Мне эта программа очень нравится. Посмотрела фильм, он мне понравился, сам по себе мощный такой. Эту песню в фильме поет оперная дива с таким напором. Пытаюсь передать это в дорожке.

— Что думаете о вакцинации?

— Думаю, будем делать как скажут. Если будет необходима прививка — вакцинируемся.

— Что думаете о силе России в мировом фигурном катании сейчас?

— У нас сейчас сильно прогрессируют все виды. Но я уважаю всех соперников из всех стран. Поэтому наша сборная очень сильная, но надо уважать всех, они также работают и улучшаются.

Ксения Синицына. Фото Getty Images

Синицына: «Шансы на чемпионате России будут равные»

— Конечно, чувствуется другой уровень. Стараюсь об этом не думать, кататься так же, как и на юниорских, не зацикливаться, — высказала свой итог Ксения.

— Было ли волнение от выступления первой?

— Может, чуть-чуть. Я уже умею делать тройные прыжки стабильно на тренировках, поэтому волнение пропадало само собой. Знала, что я еду — делаю прыжок — потом выезжаю.

— В произвольной будет четверной?

— К сожалению, пока не будет. На этом этапе моя задача — откатать программу чисто. Буду готовить четверной к следующим стартам.

— 71,5 балла — это хороший результат. Ожидали такие оценки в США?

— Работа важнее, чем оценки, мы катаемся в первую очередь для себя, а оценки уже потом смотрим. Но я тренировалась для этих оценок.

— Какие ощущения от возвращения на международный лед после такого перерыва?

— Конечно, эмоции переполняют. Я так счастлива, что смогла выступить здесь, на этом этапе, посмотреть Лас-Вегас и показать зрителям, что я готова ко всему, и показать им свою чудесную программу.

— Какие планы на будущее? Есть мечта об Олимпиаде?

— Все решит чемпионат России, там шансы у всех равные. Кто как подготовится, кто что покажет, тот и будет готов к Олимпиаде.

— «Гран-при» для вас — это подготовка к чемпионату России или есть цель попасть в финал?

— Самая главная цель — это катать программы чисто и смотреть, что будет дальше, в дальнейшем усложняться. Сейчас пока я не думаю, не загадываю наперед, а живу настоящим.

— Как вы выбрали музыку? У вас очень красивая программа с множеством деталей.

— Музыку выбрали вместе с моими тренерами. Вера Арутюнян приезжала из Америки и ставила мне эту программу, мы очень долго нарабатывали детали, повторяли все движения, чтобы программа получилась нежной. Я катаю колыбельную, но не ту, под которую люди засыпают, а под которую они смотрят на прекрасный мир и любуются всеми радостями жизни.

Произвольная программа у женщин пройдет сегодня, начало после 23.00 мск.