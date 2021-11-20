Расклады для российских фигуристов на главные турниры года: кто выступит в финале «Гран-при»? Кто отобрался на чемпионат России?

Кого ждать на двух оставшихся топ-турнирах уходящего 2021-го.

В пятницу российские фигуристы озарили своими выступлениями сразу три города Европы — Гренобль, Варшаву и Пермь. В Польше ничего особенного не решалось — это «челленджер», на котором, правда, хватило и травм, и выдающихся результатов наших. А вот «Гран-при Франции» и Кубок России определяют участников на два важнейших турнира декабря — финал «Гран-при» и чемпионат России.

Американцы Лю/О'Ши (Liu/O'Shea) разбились во время челленджера Warsaw Cup. Соревнования прервали. pic.twitter.com/2azlFjqdHD — Lublineс93 (@Lublinec931) November 20, 2021

«Гран-при»

Во французской олимпийской столице вчера прошли короткие программы, и окончательный расклад станет известен сегодня после произвольных. Тогда в серии

«Гран-при» останется один этап — российский. Но некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Итак, вот как выглядит таблица главных претендентов на финал «Гран-при», если итоговые результаты во Франции повторят короткую программу.

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) — 30

2. Каори Сакамото (Япония) — 24

3. Алена Косторная (Россия) — 24

4. Ен Ю (Корея) — 22

5. Маи Михара (Япония) — 18

6. Алиса Лью (США) — 16

7. Камила Валиева (Россия) — 15

...10. Елизавета Туктамышева (Россия) — 13

11. Майя Хромых (Россия) — 13

...13. Луна Хендрикс (Бельгия) — 11

Здесь и далее:

Жирным шрифтом выделены спортсмены, участвующие в «Гран-при Франции»

Курсивом выделены спортсмены, которые примут участие в «Гран-при России»

При нормальном развитии ситуации в Сочи в финальный турнир должны попадать Щербакова, Валиева, Туктамышева, Хромых, Сакамото, Косторная. Вмешаться в это распределение может разве что Хендрикс, если неожиданно в Сочи займет третье место. Тогда у нее будет 22 балла, а главное, это будет значить, что 22 либо у Туктамышевой, либо у Хромых (при варианте без сенсаций). И придется считать сумму баллов у Ен Ю, Хендрикс и одной из неудачливых россиянок.

Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) — 30

2. Сема Уно (Япония) — 28

3. Винсент Чжоу (США) — 28

4. Нэйтан Чен (США) — 26

5. Джейсон Браун (США) — 24

6. Денис Васильев (Латвия) — 22

7. Чжун Хван Ча (Южная Корея) — 18

8. Макар Игнатов (Россия) — 18

9. Сун Сато (Япония) — 18

...12. Михаил Коляда (Россия) — 13

13. Евгений Семененко (Россия) — 11

Таблица кажется не самой приятной для нас на первый взгляд, но это обманчиво. Во-первых, с большой долей вероятности Васильев сегодня упадет после второго места в короткой программе. Возможно, высвободив еще два очка Брауну — хотя россиянам надо болеть против американца. Тогда остается шанс попасть в финал и Коляде, и Семененко, которые выступают в Сочи. Непреодолимых соперников у них там нет — Риццо, Садовский, Квителашвили. Правда, есть Кондратюк, который сам не имеет шансов на финал, но может сильно помешать Семененко. Ханю снялся. Коляда попадет в финал и со второго, и даже с третьего места, а вот Семененко нужно брать серебро либо надеяться на проблемы Брауна сегодня — тогда можно будет попасть с более низкой позиции. Правда, хорошо бы, чтобы идущий четвертым Сато тоже много не отыграл.

Пары

1. Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай) — 30

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 28

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 26

4. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 24

5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 24

6. Эшли Кэйн-Гриббл/Тимоти Ледюк (США) — 20

7. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 15

8. Пэн Чен/Цзинь Ян (Китай) — 13

9. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 13

В этом виде пул претендентов на финал достаточно очевиден. Уже гарантированы места в финале Суй/Хань и Тарасовой/Морозову; если не произойдет форс-мажора в Гренобле, то еще одно заберут Бойкова/Козловский; Мишина/Галлямов должны спокойно брать свое в Сочи. Там же не стоит сильно проваливаться Павлюченко и Ходыкину — но их почти точно устроит и третье место. Также отправятся в финал японцы. Сломать весь этот сценарий могут только Артемьева/Назарычев, если сегодня сенсационно выиграют в Гренобле или хотя бы возьмут сумасшедшую сумму баллов и останутся вторыми. Остальные пары, типа Джеймс/Рэдфорд или Книрим/Фрэйзер, могут вмешаться в борьбу при большом успехе сегодня и большом неуспехе Павлюченко/Ходыкина в Сочи.

Танцы

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 30

2. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 28

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 28

4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 26

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 22

6. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 20

...8. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 15

9. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 13

...12. Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 11

Очень непростая ситуация для нас сложилась в танцах. Пока мы остаемся лишь с одной парой в финале. Степанова/Букин недоумевали, почему получили такие оценки в ритм-танце, но если они не смогут подняться на второе место, можно будет думать о встрече зимы в Москве, а не в Осаке. Первые четыре места — вне сомнений, чтобы забрать пятое, Синициной и Кацалапову надо просто не сломаться и доехать до конца на Rostelecom Cup. А вот шестую путевку у Степановой и Букина могут забрать итальянцы или канадцы — и для этого им достаточно занять нужные места на подиуме «Гран-при России«.

Чемпионат России

Теперь что касается чемпионата России. В одиночных соревнованиях в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря примут участие по 18 человек. Конкретных критериев нет, но, судя по словам самих фигуристов, вырисовывается такая картина: берут всех взрослых из «Гран-при» и юниоров, пробившихся в финал. Остальные — из Кубка.

Женщины

Через «Гран-при» пробиваются:

— Камила Валиева

— Анна Щербакова

— Елизавета Туктамышева

— Александра Трусова

— Майя Хромых

— Дарья Усачева

— Алена Косторная

— Ксения Синицына

— Аделия Петросян

— Софья Муравьева

— Анастасия Зинина (под вопросом, первая запасная на финале ЮГП)

Окончательная таблица Кубка России

1. Софья Самоделкина — 36

2. Софья Муравьева — 34

3. Вероника Яметова — 30

4. Анастасия Морозова — 28

5. Валерия Шульская — 26

6. Софья Самодурова — 24

7. Ксения Гущина — 24

8. Вероника Петеримова — 24

9. Анастасия Гулякова — 20

10. Полина Свириденко — 20

11. Арина Онищенко — 20

12. Станислава Молчанова — 18

13. Елизавета Туктамышева — 18

14. Аделия Петросян — 16

15. Анастасия Зинина — 16

16. Валерия Ларионова — 16

Если мы исходим из самого благоприятного для Кубка сценария, то через него должны пробиться на чемпионат сразу девять фигуристок. Думаю, никто из фигуристок не желал травмы Усачевой, но ее восстановление до чемпионата России из разряда фантастики (держим в уме кейсы Далалояна и тому подобные). Из таблицы выкидываем Муравьеву, Туктамышеву и Петросян — они и так на чемпионате.

И имеем, что список должен заканчиваться на Свириденко. С Онищенко (как, кстати, и в прошлом году) начинаются запасные, но шансов поехать в Петербург по нынешним временам у них не так уж и мало.

В Перми добились путевки Шульская, Гущина и Самодурова, причем Софья после выступления еще и поучаствовала в микст-зоне «Гран-при Франции», подключившись к аккаунту вместе с корреспондентом «СЭ». Послала привет и лучи поддержки Степановой и Букину и Алиеву. Вот и скажите теперь, что мы только за хайп и хейт и против милоты.

Самодурова задаёт вопрос Алиеву в микст-зоне Гран-при Франции — подключившись с помощью «СЭ»! pic.twitter.com/KeiJZTBw8F — Lublineс93 (@Lublinec931) November 20, 2021

Мужчины

У парней ситуация гораздо жестче. Огромное количество участников взрослого «Гран-при» и финалистов юниорского ограничивает количество счастливчиков Кубка до пяти.

Через «Гран-при» пробиваются:

— Михаил Коляда

— Евгений Семененко

— Марк Кондратюк

— Макар Игнатов

— Дмитрий Алиев

— Александр Самарин

— Петр Гуменник

— Андрей Мозалев

— Артур Даниелян

— Илья Яблоков

— Глеб Лутфуллин

— Кирилл Сарновский

— Егор Рухин

— Артем Ковалев (под вопросом, первый запасной на финале ЮГП)

Вряд ли мы допускаем, что резко вернется из небытия Даниил Самсонов, — а если вернется, юридических оснований претендовать на чемпионат России у него нет.

Окончательная таблица Кубка России

1. Алексей Ерохов — 34

2. Андрей Анисимов — 32

3. Роман Савосин — 30

4. Владислав Дикиджи — 30

5. Артем Ковалев — 26

6. Роман Атояр — 26

7. Артем Лежеев — 26

8. Андрей Лазукин — 22

9. Матвей Ветлугин — 22

10. Георгий Шестернев — 20

То есть пока таблица участников оканчивается на Ковалеве, Атояр — первый запасной. А вот Лазукин, еще в марте 2019 года попавший в десятку чемпионата мира, сейчас уже мимо чемпионата национального. Поистине много чего произошло в мире за эти два года...

Танцы и пары

Завершились также соревнования в танцах, пары определят всех участников сегодня. Танцы быстро идут к уважаемому в фигурном катании званию самого скандального вида на чемпионате. Вчера пара Дэвис/Смолкин заочно обыграла Степанову/Букина аж на два балла в ритм-танце. Понятно, что у первых был «челленджер», а у других «Гран-при», у первых близкий к идеальному прокат, а у других не до конца удачный — но событие небанальное.

И те и другие, конечно, будут участвовать в предолимпийском ЧР, а вот из Кубка выйдут, вероятно, всего три дуэта (если Загорски/Гуррейро допустят, несмотря на пропуски «Гран-при» по здоровью). К танцевальному разряду допускаются только 15 пар.

Через «Гран-при» пробиваются:

— Синицина/Кацалапов

— Степанова/Букин

— Морозов/Багин

— Дэвис/Смолкин

— Худайбердиева/Базин

— Шанаева/Нарижный

— Шевченко/Еременко

— Скопцова/Алешин

— Хавронина/Чиризано

— Кагановская/Ангелопол

— Тютюнина/Шустицкий

— Загорски/Гуррейро (под вопросом, не участвовали в ГП)

— Леонтьева/Горелкин (под вопросом, первые запасные на финале ЮГП)

Окончательная таблица Кубка России

1. Худайбердиева/Базин — 36

2. Лазарева/Прокофьев — 32

3. Павленина/Алексанян — 32

4. Пасечник/Блинов — 30

5. Ермакова/Пантелеев — 30

У пар на чемпионате России вообще всего 12 представителей. Поэтому большая часть участников уже известна, и возможно, через Кубок вообще пробьется лишь одна пара. Если Гейниш/Миронов сегодня удержат первое место в произвольной программе, этими уникумами станут они. Если нет — то шанс появится у Акоповой/Рахманина.

Через «Гран-при» пробиваются:

— Мишина/Галлямов

— Тарасова/Морозов

— Бойкова/Козловский

— Павлюченко/Ходыкин

— Артемьева/Назарычев

— Пепелева/Плешков

— Кадырова/Бальченко

— Чикмарева/Янченков

— Хабибуллина/Княжук

— Мухортова/Евгеньев

— Петушкова/Маликов