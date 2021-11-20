Ужасное судейство в танцах и новая надежда у мужчин. Чем запомнится Гренобль, кроме победы Щербаковой?

Помимо женского одиночного, на «Гран-при Франции» было немало сюжетов.

Гран-при Франции. Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) — 286,41

2. Сун Сато (Япония) — 264,99

3. Джейсон Браун (США) — 264,20

4. Денис Васильев (Латвия) — 254,48

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 253,56

6. Киган Мессинг (Канада) — 253,06

7. Андрей Мозалев (Россия) — 248,54

8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 243,29

9. Кевин Аймо (Франция) — 228,08

10. Артур Даниелян (Россия) — 221,5

Пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 216,96

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 205,15

3. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 201,69

4. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 196,34

Танцы

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 221,25

2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 203,16

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 200,29

4. Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо (Франция) — 175,94

5. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 175,91

6. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 172,32

Во французском Гренобле завершается пятый по счету этап чемпионской серии «Гран-при». Предпоследний этап перед финалом запомнится прежде всего ужасной организацией — от сорванной пресс-конференции до луж на льду, из-за которых Анна Щербакова и Алена Косторная не смогли показать свои лучшие прокаты. Но и за пределами разборок в женском одиночном на этом старте было немало интересного. В том числе и скандального, особенно если брать танцы на льду. Хотя, казалось бы, есть ли более безобидный и предсказуемый вид спорта! Подробнее о перипетиях фигурных разборок во французских Альпах — в разборе «СЭ».

Судейский скандал вокруг Степановой и Букина

В одном из последних выпусков КВН была острая шутка, обращенная к 2020 году: «Ты даже не смог провести выборы в Беларуси, хотя, казалось бы, что может быть проще?». Переводя историю на рельсы фигурного катания, можно спросить у 2021-го — ты довел до скандалов даже танцы на льду? Хотя, казалось бы, этим видом спорта уже перестали интересоваться, да и разбираются в нем считаные единицы (и не все фигуристы входят в число тех, кто способен понять, что пишут в протоколы соревнований по танцам). Но итоги «Гран-при Франции» очевидны всем — это начало конца для пары Александра Степанова/Иван Букин. Их планомерно задвигают под другую российскую пару — Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Внимательные зрители подсмотрели, как оценки пары Игоря Шпильбанда в Польше кардинально менялись после пересмотра оценок постфактум и совещания за судейским столиком.

Оценки Степановой и Букину также шли на пересмотр, но если дочке Этери Тутберидзе и сыну актера Бориса Смолкина все прибавляли и повышали уровни, то Александре и Ивану резали все элементы так, будто кто-то из них влип в серьезный репутационный скандал. Иначе объяснить резкое падение судейской лояльности к лидерам группы Ирины Жук и Александра Свинина невозможно. Нет, конечно, вокруг них и раньше было немало судейских споров, но раньше разночтения сводились к статистической погрешности, которую можно свести на вкусовщину. Но 79 баллов за короткую и 200 по сумме для пары из пятерки лучших последнего ЧМ — это нечто необъяснимое. С двумя бронзовыми наградами они практически точно пропускают финал «Гран-при» и такими темпами могут и Олимпиаду пропустить. Как минимум командный турнир. Совершенно точно мимо Пекина Аннабель Морозов и Андрей Багин. Влияния отца Аннабель Николая Морозова в долгой перспективе не хватило, и на этом этапе пара только шестая.

Мозалев может побороться за лидерство в Пекине

Проблемы в танцах скрасил луч надежды в мужском одиночном. Хотя сколько раз мы уже говорили эти слова! На этот раз вдохновил публику Андрей Мозалев. Он неудачно выступил в короткой, зато произвольную проиграл только серебряному призеру ЧМ-2021 Юме Кагияме! 179,77 балла — это вполне серьезная сумма, но особенно радует сам факт чистого проката, которого от чемпиона мира среди юниоров мы не видели уже очень давно.

А здесь — идеально три четверных прыжка: два тулупа, в каскаде и сольно, четверной сальхов, два тройных акселя и сложные каскады тройных — неплохой контент, который позволяет бороться за серьезные задачи. «На арене замечательная атмосфера, все понравилось, — сказал после проката Андрей. — После короткой надо было реабилитироваться, показать себя с хорошей стороны. Сегодня удалось собраться, так же буду собираться и на следующих стартах». Не хватает парню разве что стабильности и второй оценки, зато есть потенциал для усложнения — над флипом Андрей продолжает работать.

В итоговой таблице Андрей только восьмой, но не это главное. Важнее, что один из самых перспективных наших одиночников возвращается в игру. У него уже сейчас четвертая техника сезона, и потенциально он может замахнуться на топ-5 Пекина с баллами под 280... Если туда, конечно, попадет. Для этого хорошо бы повторить сегодняшний перформанс через месяц в Санкт-Петербурге. Все мысли о чемпионате России сейчас, очевидно, и у Дмитрия Алиева. Вряд ли он серьезно расстроен своим пятым местом на этом этапе «Гран-при». Финал ему и так не светил, а с локальными задачами чемпион Европы-2020 вполне справился. Разве что свою давнюю проблему с лутцем не решил. В очередной раз вместо четверного идет тройной. Может Дмитрия кто-то заговорил или проклял? «Планировал четверной, разминал, — признается Алиев. — Если быть честным, знаю, что могу не доводить до таких ситуаций. При хорошем катании, чистом, как тренеры ждут, могу получать хорошие баллы». То, что Алиев может, — спору нет. Но будет ли — уже вопрос.

В сборной появились крутые провинциалы из Перми

От Артура Даниеляна никто особо чистого проката и не ждал. Подопечный Елены Буяновой постепенно набирает форму, и требовать от него большего сейчас не стоит. Сделал один чистый четверной — уже хорошо. Падение со второго четверного, ошибки на риттбергере и акселе — часть рабочего процесса. Отказ общаться с журналистами, видимо, тоже входит в этот процесс. Пару слов об успехах наших конкурентов, разыгравших медали у мужчин без нашего участия. Третьим стал Джейсон Браун, и суммы очков ему, вероятно, для попадания в финал серии не хватит. Зато Джейсон исполнил в Гренобле четверной сальхов! Правда чистым прыжок не вышел, он сорвал выезд. Зато полностью докрутил элемент. Вторым стал дерзкий японец Сун Сато, пошумевший в произвольной. А победил Юма Кагияма. Пока что он единственный, кому удалось одержать две победы на обоих этапах «Гран-при». Фаворит финала? Сборная Японии впечатляет своей мощью и глубиной, и это мы еще Юдзуру Ханю ни разу не видели...

Интересно, кстати, что место на Олимпиаде для Ханю недавно практически гарантировала местная федерация даже в случае пропуска отборочного чемпионата Японии. Правильный ли шаг — вопрос, но активное обсуждение решения будет точно. А вот Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому никто ничего не гарантировал — ни финал «Гран-при», ни место в сборной на Играх. С первой задачей сегодня справились, откатают чуть лучше, чем сегодня в Питере, — справятся и со второй. Но главное открытие французского этапа — пара Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Юная девушка из Казани и партнер из Перми, которые тренируются на берегах Камы, — давно мы не видели настоящих провинциалов среди лучших из лучших в сборной! Жаль в финал «Гран-при» колоритные ребята вряд ли попадут, несмотря на мнение Александра Гришина. В ISU слушают не Первый канал, а собственный регламент, согласно которому выше в таблице пара из Японии.