Хромых выиграла турнир в Варшаве, но не впечатлила и потеряла четверные. Ученица Тутберидзе не в форме?
ISU Challenger. Кубок Варшавы
Женщины. Итоговое положение
1. Майя Хромых (Россия) — 194,02
2. Нина Петрокина (Эстония) — 188,86
3. Екатерина Куракова (Польша) — 187,80
Изначально казалось, что российская фигуристка Хромых едет на «челленджер» для соревновательной практики. Но после проката произвольной программы итоговая победа Майи на турнире была под сомнением. И в произвольной россиянка действительно стала второй. А сумма баллов у ученицы Тутберидзе получилась юниорская — 194 балла! Так что случилось с фигуристкой в Варшаве?
Слабая короткая
В первый соревновательный день вроде бы все было около дела — вполне привычные 69,24 балла для фигуристки. В текущем сезоне Майя получила выше всего на три балла в Будапеште — 72,82 балла. В целом такие оценки ожидаемы для первого взрослого сезона, так как судьи еще плохо знают эту спортсменку.
Оценка за компоненты была даже выше, чем в победном Будапеште. За технику Майя получила 36 баллов — ниже, чем на предыдущих турнирах, и это также логично: в Варшаве все-таки был каскад 3-2 — Хромых сдвоила тулуп в каскаде с лутцем. Но в целом выступление получилось около дела. На прежнем уровне.
Но стоит отметить, что конкуренции у российской фигуристки на этих соревнованиях практически не было. Поэтому даже с суммой баллов за короткую программу ниже 70 Майя осталась первой.
Тяжелая произвольная
Но что было дальше — плохо укладывается в голове. То, что у Хромых не пошли квады, в целом понять можно. И такое бывает. Но это же только полбеды для Майи сегодня.
Фигуристка приземлила в четверть стартовый четверной тулуп и потеряла на нем почти 4 балла. Со второго квад-тулупа, который был засчитан как повтор, Хромых упала. Но после первого последовало и второе падение — на этот раз с тройного риттбергера. Далее спортсменка прыгнула двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп со степ-аутом, каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов и завершила прыжковый контент каскадом лутц + тулуп, в котором сдвоила второй прыжок.
И ладно прыжки. Дорожку шагов судьи оценили лишь на второй уровень. За первый тулуп в протоколе прилетел q, за второй — две галки, за риттбергер — одна. Совсем не такого катания ожидаешь от фигуристки, которая триумфально обыграла действующую чемпионку мира Анну Щербакову на турнире в Будапеште. Там Майя получила за произвольную программу 152,09, на этапе «Гран-при» в Италии — на два балла больше. А сегодня — только 124,78...
Что дальше?
Хромых предстоит выступить на заключительном этапе «Гран-при», который пройдет в Сочи. Но с такой суммой баллов фигуристка рискует вывалиться из тройки призеров и лишиться финала «Гран-при», на который Майя претендует, заняв второе место в Италии. Соперницы в Сочи расслабиться точно не дадут — Камила Валиева и Елизавета Туктамышева в текущем сезоне набрали шикарную форму и демонстрируют выдающиеся результаты.
Не стоит сбрасывать со счетов и Луну Хендрикс. Бельгийка триумфально завоевала бронзу на этапе «Гран-при» в Италии. Сумма баллов была достаточно солидной — 219,05. Особенно если сравнивать ее с баллами Хромых в Варшаве, которая не сумела преодолеть порог в 200 баллов. Так что расслабиться соперницам Хендрикс точно не даст.
Что случилось с Майей в Варшаве? Сказать трудно. Но у нее будет шанс реабилитироваться на домашнем «Гран-при». Возможно, ради попадания в финал фигуристке стоит прекратить гнаться за четверными и сделать ставку на чистый прокат. Ведь авторитета на международных турнирах у судей у нее пока нет. А заработать его можно только соревновательной практикой, за которой она и ездила на турнир в Польшу. Только вот такие прокаты, как в Варшаве, судьям и Майе лучше не вспоминать.
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