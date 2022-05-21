«Давайте к следующему вопросу перейдем». Медведева ушла от разговора о санкциях

Как прошло шоу Ильи Авербуха в небольшом Оленегорске.

Шоу в 20-тысячном городке в Заполярье — это уже звучит мощно. А когда в нем участвует звезда мировой величины Евгения Медведева — то надо ехать. Тем более — русский Север, природа, полярный день. Нельзя допускать, чтобы люди здесь чувствовали себя забытыми. И когда толпа штурмовала дворец в ожидании Ильи Авербуха, понимаешь, как это важно. Правда, Медведева сумела избежать встречи с оленегорцами — ее вывели через другой выход, чтобы избежать толпы. Хотя для местных это мог быть первый и последний шанс с ней увидеться. Ну да ладно, это дело личное.

Оленегорск превращается в город фигурного катания

До границы с Норвегией и Финляндией из Оленегорска рукой подать. В самолете в Мурманск соседкой оказалась женщина оттуда, которая всю жизнь прожила на Урале. Сначала — в детдоме. 39 лет не была на родине, специально сняла квартиру напротив родного дома. Воодушевленно говорю: «Наверное, все с тех пор изменилось!» Она без намека на юмор: «Я смотрела по спутниковым снимкам вчера. Все то же самое...» Оленегорск — конечно, не Лас-Вегас, но на центральных улицах тут вполне себе ухоженно, народ празднует выпускной, в барах веселье.

Чем еще известен Оленегорск? Год назад здесь выступала с мастер-классом Елизавета Туктамышева. Тогда благодаря сайту госзакупок стало известно, сколько стоит такая услуга: 200 тысяч рублей. Оленегорцам не жалко. Но много ли таких городов, которые реально хотят привозить к себе фигуристов? По пальцам рук. Может, Оленегорску этап Кубка России тогда отдать? Мэр, кстати, 1989 года рождения, сказал, что готов. И желание чемпионат России провести есть. В общем, обратите внимание, уважаемая федерация!

Ягудин и Федорченко поспорили о TikTok

Собственно шоу вытаскивал веселый Алексей Ягудин. Он за время номера успел поцеловать кого-то из зрительниц в первом ряду, кувыркался на льду в финальном номере, работал на наши камеры, язвительно спрашивал у Артема Федорченко (фигурист-тиктокер с 2,5 миллиона подписчиков), как ему развить соцсети.

Далее произошел следующий диалог:

— Так что нужно сделать? Ты уж прости меня, миллионник!

— Для начала — обратно подписаться на меня, Алексей.

— А если ты мне неинтересен, мне что, переступать через себя?

— Да, придется. Иначе не попрет.

Все это, разумеется, с улыбками и смехом. Атмосфера вообще была непринужденной — Авербух, Шабалин, Костомаров, Букин и Ставиский пинали мяч в коридоре, Ягудин помогал искать флешку коллеге под бортом, девушки из местной спортшколы караулили у раздевалки Медведеву, а сотрудники скорой помощи помогали друг другу в деле фотографирования с фигуристами.

Медведева ушла от вопроса о санкциях

Если брать контент, то четверным выделился Дмитрий Алиев. Нападал с трикселя во время программ, зато в концовке поборолся с четверным тулупом и, подзуженный Максимом Стависким, заставил себя уйти с чистым прыжком после второй попытки. Медведева стабильно сделала свой тройной сальхов, а затем ушла с тройной порцией букетов. Она в прекрасной форме — и катается в шоу много, и умение держать десятки игрушек и цветов одновременно не растеряла. Степанова и Букин (чемпионы России, на минуточку) символично ушли со льда с чемоданом под песню «Ты Москва, я Питер» — и правильно, тур же закончился. Песню, кстати, исполняет Ваня Дмитриенко, последняя новость про которого в Google гласит, что он «подогрел слухи о романе с Камилой Валиевой» (для тех, кто остыл после новостей о Трусовой и Кондратюке).

Но что по-настоящему заинтересовало и, может быть, даже удивило — что Женя Медведева не стала говорить об отстранении российских спортсменов, видимо посчитав вопрос об этом политическим. Поясню, почему решил спросить про это у Евгении: она фигуристка с мировым именем, и к ее мнению прислушиваются многие не только в России, но и за рубежом. А сейчас любое мнение в поддержку российских спортсменов было бы к месту.

Выглядело все это примерно так:

— Евгения, в Лозанне в свое время вы защищали право российских спортсменов выступать на международных турнирах, и сделали это успешно. Вы известная фигуристка не только в России, но и во всем мире. Скоро конгресс ISU. Может быть, вы обратитесь, прокомментируете нынешнюю ситуацию?

— Что в случае с той моей поездкой в Лозанну, что сейчас я никогда не выдвигала свою кандидатуру. Если где-то понадобится моя помощь, если меня об этом попросят, то я уже буду рассматривать это предложение. Но свою кандидатуру я никуда не выдвигала и не собираюсь этого делать.

— Вам кажется несправедливым отстранение российских спортсменов?

— Давайте, наверное, к следующему вопросу перейдем.

Чуть позже мы выложим видеоверсию разговора на YouTube-канал «Кваксель», чтобы каждый мог делать свои выводы. У Евгении есть абсолютное право считать подобные вопросы политическими, и я даже соглашусь с ней — ситуация сложная, материи тонкие. А вы можете сказать, что я занимаюсь кликбейтом. Но это главная тема на данный момент в российском спорте, и у кого спрашивать, если не у российской фигуристки с мировой узнаваемостью и официального посла сборной на Олимпиадах?

Просто хотелось бы, чтобы на конгрессе, когда будут рассматривать отстранение россиян, не ответили то же самое: «Давайте к следующему вопросу перейдем». Нам нужно решить именно его, если не сейчас, то в ближайшей перспективе.