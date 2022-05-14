Она была талантливой одиночницей, а стала тренером хоккеистов

Почему грузинской фигуристке Элене Гедеванишвили не удалось стать звездой женского фигурного катания.

В 2012 году грузинка Элене Гедеванишвили получила главную медаль в своей карьере (уже вторую) — бронзу чемпионата Европы. Тогда в прессе появлялись заголовки о том, что российские фигуристки не сильны в женском одиночном катании — из четырех видов только здесь стране не удалось завоевать призовых мест. Лучшей из отечественных спортсменок стала Полина Коробейникова, оказавшаяся на четвертой строчке. И только за счет произвольной программы. Карьера у Элене получилась интересной — сначала переезд в Москву и тренировки у Елены Буяновой, вынужденный отъезд из России и перезагрузка в США.

Депортация из России и перезагрузка в США

Гедеванишвили начала заниматься фигурным катанием в пять лет у грузинского тренера Тамары Анджапаридзе, и уже через некоторое время специалист заметила ее талант. Федерация предложила спортсменке поехать в Москву, чтобы развиваться, — так она попала в группу к Елене Буяновой и хореографу Елене Благовой. В это же время ей удалось позаниматься и с Татьяной Анатольевной Тарасовой. В Грузии же тогда не было особых условий для занятий — в частности, нужной инфраструктуры и квалифицированных тренеров.

Уже через три года у Элене появляется первый серьезный титул — чемпионка страны. А еще через такое же время Гедеванишвили дебютирует на взрослых международных соревнованиях — выступает на чемпионате Европы во Франции и прыгает сложный по тем временам каскад тройной флип + тройной тулуп. В итоге грузинка становится пятой — неплохой дебют. А потом попадает в десятку сильнейших на Олимпиаде в Турине.

Правда, дальше в карьере наступает полоса неудач — приходится уезжать из России. В то время политические отношения между Грузией из России были очень сложными. У матери Гедеванишвили проверили документы и нашли нарушения в разрешении на пребывание в стране. Так что из-за депортации матери и Элене пришлось вернуться на родину. Фигуристку встретили с почетом — президент страны Михаил Саакашвили выдал ей Орден чести за высокие спортивные достижения. Гедеванишвили после попыталась вернуться в Россию, но визу ее матери так и не дали. В это время спортсменка не тренировалась и не выступала на соревнованиях, поэтому как минимум сезон просто выпал из ее карьеры.

Элене Гедеванишвили. Фото Global Look Press

Продолжить тренировки Гедеванишвили смогла в США — грузинские власти выделили для этого крупную сумму. Элене улетает в Нью-Джерси, чтобы заниматься под руководством Галины Змиевской. Но потерянный год не прошел бесследно — фигуристка неудачно выступает на чемпионатах Европы и мира. На континентальном первенстве она едва входит в десятку сильнейших, на «мире» же становится только семнадцатой. И в результате грузинка снова меняет специалиста — на этот раз ее наставником становится Роман Серов.

Работа с хоккеистами

Результаты, правда, становятся только хуже — и вот Элене уже едва проходит в произвольную программу на чемпионате мира-2008. Худшего сценария для фигуристки, которой пару лет назад прочили звание олимпийской чемпионки, не придумаешь. Дальше еще печальнее — всего лишь 25-я строчка в Европе.

И снова перемены. На этот раз тренировки у Робин Вагнер, которая в свое время работала с американками Сарой Хьюз и Сашей Коэн. Чтобы как-то исправить положение и поднять рейтинг, Гедеванишвили отправляется на чемпионат мира среди юниоров, где в последний раз была четыре года назад. Элене даже выиграла короткую программу, но в произвольной сорвала несколько прыжков и осталась всего 11-й в этом виде. В общем же фигуристка замкнула только шестерку сильнейших. На взрослом первенстве та же история — снова прекрасная короткая и провальная произвольная, но в итоге наивысшая строчка в карьере на подобном турнире — десятая.

Но черная полоса должна когда-нибудь заканчиваться. И завершение произошло на чемпионате Европы-2010, где грузинка выиграла первую медаль для своей страны — бронзу. В короткой она уступила фавориткам — Каролине Костнер, Киире Корпи и Лацре Леписте. Но в произвольной девушки начали ошибаться, а Элене за счет этого поднимается по сумме на третье место. На трибунах ее поддерживают президент Грузии Саакашвили и первая леди страны Сандра Рулофс, а также министр спорта Николоз Руруа.

Дальше снова вернулись неудачи — места за пятеркой на этапах «Гран-при» и непроход в произвольную на чемпионате мира и выступление на Олимпиаде в Ванкувере, но не слишком удачное. Элене снова меняет страну и тренера и начинает работать с Брайаном Орсером. Последним крупным достижением спортсменки стала вторая бронза на чемпионате Европы. После Гедеванишвили выступает еще три года, несет флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи, но не занимает каких-то высоких мест.

После Олимпиады в России Элене задумывалась о переходе в парное катание — надеялась выступить и в Пхенчхане, но в итоге закончила карьеру. Пару лет назад Гедеванишвили высказывалась в комментарии «СЭ» о повышении возрастного ценза, боязни за здоровье фигуристок из группы Тутберидзе, которые прыгают четверные, и говорила о том, что нужно развивать компонентную часть. Сейчас экс-фигуристка, судя по ее социальным сетям, помогает тренировать детей в хоккее — учит некоторым своим навыкам, которые могут пригодиться в другом виде спорта на льду. А еще общается с родителями и детьми, передавая знания уже в фигурном катании. И сама не забывает овладевать некоторыми хоккейными приемами.