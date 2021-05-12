Отдых Трусовой и Валиевой скоро закончится. Начнется подготовка к следующему сезону

У фигуристов практически нет отпуска, планы на лето — предолимпийские программы.

Большинство болельщиков уверены, что сезон у фигуристов заканчивается с последним стартом. У большинства это середина-конец февраля, когда проходят заключительные крупные всероссийские соревнования, у небольшого числа сборников — март или середина апреля, когда проходят чемпионат мира и командный Кубок мира. Но на самом деле большинство спортсменов остаются на льду до мая, а возращаются обратно они уже через пару недель. Почему отпуск в фигурном катании такой короткий и чем занимаются фигуристы во время долгой паузы между последним стартом прошлого сезона и первым стартом следующего?

Трафик текущего сезона сорвала пандемия

На днях предметом шуток в сообществе фигурного катания стала подпись к фото Дарьи Усачевой, которая написала под публикацией с шоу в польском Торуне: «Теперь сезон точно закрыт». Ирония в том, что это уже третья публикация Дарьи с таким текстом за весну. Сначала она написала 2 марта, что для нее сезон закончился выступлением на финале Кубка России. Потом выложила фото с последней тренировки сезона, где еще раз написала, что сезон завершился. Даша в данной ситуации сама над собой подшучивает, но в целом в ее истории нет ничего удивительного. Многие фигуристы рано заканчивают выступать, но это не значит, что вплоть до контрольных прокатов, которые бывают, как правило, в начале сентября они бездельничают и все лето проводят на пляже.

Естественно, отпуск у фигуристов есть, и прямо сейчас вы наверняка видите много фото с различных курортов, куда наши спортсмены смогли добраться, несмотря на карантинные ограничения. Но средняя продолжительность этого отпуска — две, максимум три недели. Больше времени на отдых претендующие на высокие места ребята позволить себе не могут. «Идем в отпуск в мае и через две недели выходим на лед. Уже будет серьезная подготовка, сборы, и уже совсем скоро новый сезон, контрольные прокаты и первые соревнования, — рассказывала «СЭ» о планах на лето чемпионка мира Виктория Синицина. — Мы как обычно стабильно делаем для себя тренировочный план, так его и придерживаемся. У нас всегда отпуск в конце мая — июне, в конце июня — июле начинаем кататься, выходим на лед. Главное, выйти на лед уже отдохнувшими, готовыми, здоровыми, с поставленными программами».

В этом году планы сместились из-за коронавирусного сезона. К примеру, в прошлом году как такового отпуска вообще не было — все разошлись по домам в конце марта и до мая были без льда, только и отдохнуть полноценно в условиях карантина не могли. Сместилась и подготовка к следующему сезону, который у многих на удивление получился более плотным и насыщенным, чем стандартный. Задача на текущее межсезонье — вернуться в привычный график и вылететь на отдых, которого пришлось ждать практически два года.

Чемпионаты в фигурном катании проводят до июня, а начинают уже в июле

Когда все-таки заканчиваются турниры по фигурному катанию? Вы удивитесь, но по факту календарь стартов на самом деле практически непрерывный. В разных регионах чемпионаты и первенства организуют вплоть до середины июня, о чем мы подробно писали в этой статье. Первые старты уже следующего сезона в редких случаях проводятся даже в июле, но чаще всего это август. Речь причем даже о международных стартах, так в этом году первый этап юниорской серии «Гран-при» назначен на 18-21 августа. Если брать в расчет различные челленджеры и турниры серии Б в условном Таиланде, то они бывают и вовсе в первых числах августа. Контрольные прокаты юниоров в России, от которых в принципе зависит весь дальнейший сезон и перспективы выступить в том же юниорском «Гран-при», ставят также где-то на начало/середину августа.

Получается, что сроки между завершением одного сезона и началом другого и так небольшие. Но вот только участвуют в летних и поздневесенних стартах либо далекие от сборной спортсмены, либо маленькие дети. Взрослый топ может хотя бы морально отдыхать уже в конце марта, когда заканчивается чемпионат мира. Хотя раз в два года проводят еще командный кубок мира — World Team Trophy, — который сдвигает турнирный график еще на месяц. Ведь необходимость выступления на еще одном старте через две-три недели означает, что все это время нужно продолжать держать себя в форме и ежедневно тренироваться. Дальше все мысли уже о подготовке к следующему спортивному году. Соревнования в конце сезона ведущим спортсменам заменяют ледовые шоу: именно март, апрель и май — главные месяцы для этой индустрии. Даже в эпоху запрета на зрителей количество проектов зашкаливает, а в «мирное» время один фигурист за весну выступает на двух-трех проектах.

Первый важный старт для взрослых сборников — контрольные прокаты. Их даты практически всегда неизменны — первые выходные сентября. У взрослых значимость контрольных прокатов не такая серьезная, как у юниоров, тем не менее это официальное мероприятие ФФККР, и выступить на нем желательно достойно. Сразу после стартуют челленджеры в Европе, которые стоит рассматривать как предсезонный турнир для оценки своих возможностей. Реально выкладываться нужно с конца октября, когда стартует «Гран-при». Здесь уже высокие ставки — как спортивные, так и финансовые.

В конце сезона принято учить новые прыжки

Как признавалась в интервью Первому каналу Анна Щербакова, сразу после командного ЧМ у нее наступило эмоциональное опустошение. Сезон был напряженный, и тот факт, что в соревновательном плане он завершен, хотя бы морально успокаивает. Но это не значит, что сразу после КЧМ кто-то отпустит ту же Щербакову в Египет или на Мальдивы. «Сейчас я уже, конечно, тренируюсь, вчера были тренировки, на съемки приехала после тренировки, — рассказывала она сразу после триумфа в Японии. — Будет еще несколько выступлений в шоу, потом есть время отдохнуть и восстановиться. И с новыми силами — в новый сезон».

Обычно тренировочные планы ставят либо до майских праздников, либо до начала июня. Вне зависимости от того, когда был последний старт. Во-первых, потому что находящегося на пике физической формы спортсмена нужно еще и грамотно из нее вывести, чтобы он спокойно мог поехать в отпуск. Во-вторых, обычно именно в апреле-мае идет начальная подготовка к следующему сезону. Мозговой штурм по поводу музыки и образа новой постановки, каркас будущей программы, отработка хореографических элементов. Чаще всего именно под конец сезона тренеры занимаются изучением новых элементов. В период соревнований желание попробовать сложные прыжки останавливает риск получения травмы, а уже под конец даже негативный исход тренировки, учитывая долгую паузу между стартами, сверхкритическим не будет. Та же Усачева сейчас работает над тройным акселем, восстанавливает триксель сейчас и Алена Косторная.

В мае-июне — отпуск, не больше двух-трех недель в зависимости от спортшколы и тренера. Но перед олимпийским сезоном отпуск, как правило, короче, а подготовку к сезону начинать предпочитают заранее. Сразу после пляжей на лед фигуристов не возвращают. Для начала нужно восстановить их кондиции, в июне-июле идет работа по ОФП и СФП. Фигуристы работают в зале, бегают кроссы, занимаются игровыми видами. Отношение к ОФП для фигурного катания разное, к примеру, хореограф «Хрустального» Алексей Железняков — его ярый противник. По его мнению, перекачивать спортсменов в эстетическом виде спорта нельзя. Сборы команды Алексея Мишина, наоборот, максимально близки к сборам легкоатлетов.

Так или иначе, ряд упражнений на развитие физической силы выполнить перед ледовыми тренировками необходимо. На лед возвращаются уже в июле, занятия зависят от состояния спортсмена. Помните шутку Этери Тутберидзе, что она со страхом встречает из отпуска своих учениц? Так вот, это недалеко от истины. Изменения в весе практически неизбежны, из-за чего теряется координация, даже базовым навыкам необходимо переучиваться. Особенно сложной ситуация была после прошлогоднего карантина — тогда чемпионы мира и Европы на сборах в «Новогорске» всерьез выполняли «елочку» и «фонарики», то есть упражнения для детей.

Тренеры отдыхают еще меньше спортсменов — на них весной сыплется бюрократия

За июль, как правило, успевают набрать форму, и к началу августа уже идет плотная работа над программами будущего сезона. Если в мае был только скелет будущей постановки, то в августе все элементы программы нужно соединить вместе. На это уходит обычно две-три недели, и к середине августа уже точно и короткая, и произвольная программы готовы к исполнению. Дальше остается только накатывать их, и на это уходит до двух месяцев — поэтому первые прокаты в сентябре и октябре часто выглядят сырыми. В идеале нужно успеть отшлифовать программы к первому этапу «Гран-при», но критично важно — к концу декабря на чемпионат России. Гораздо сложнее в этом плане юниорам, которые уже в августе едут на свои первые этапы «Гран-при», а значит, у них времени на отработку постановок в разы меньше.

Пара слов о тренерах. У них отпуск еще короче, чем у фигуристов. Пока ученики отдыхают на пляже, тренер просматривает тонны видеоматериала, чтобы найти изъяны в катании спортсменов, а также новые фишки по хореографии для свежих программ. Постановщики спят и едят в наушниках. Даниил Глейхенгауз рассказывал, что ему за весну — лето приходится прослушать по 1000 различных композиций всех существующих жанров, чтобы найти и подобрать подходящую фигуристкам музыку. Желательно незатертую. Плюс много бюрократической работы, в частности связанной с трансферным окном, которое в России официально открыто с 1 апреля по 31 мая, и все переходы нужно согласовать и оформить именно в эти даты. А также контракты по шоу, договоренности с родителями и федерацией по финансам, перелетам, приглашению сторонних постановщиков.

Если у тренера есть возможность хотя бы на неделю полететь на море — это уже большая удача. Хотя и не все фигуристы отдыхают в установленные сроки, часто бывает, что на отпуск накладывается шоу или коммерческий мастер-класс. Доходы у фигуристов не самые большие, а расходы немалые, поэтому отказываться от вариантов дополнительно заработать точно никому не хочется. Вот и получается так, что фигуристы тренируются и выступают практически круглый год, хотя на первый взгляд так и не скажешь.