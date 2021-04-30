Попал в фигурное катание благодаря цвету волос, работал на круизном лайнере. История самого важного специалиста в группе Тутберидзе

Сергей Дудаков работает в «Хрустальном» уже около десяти лет — помогает спортсменам осваивать четверные и триксели.

Среди всех тренерских штабов мира сейчас выделяются несколько, и среди них — группа Этери Тутберидзе из «Хрустального». Просто судя по статистике — за последние несколько лет ее ученицы четыре раза становились чемпионками мира, а среди претенденток на три места сборной России на Олимпийских играх в Пекине практически 2/3 — из «Самбо-70». Такая ситуация пока только в женском одиночном катании, но сейчас в тренерский штаб перешли трехкратные чемпионы страны Евгения Тарасова/Владимир Морозов, есть талантливые одиночники. Не хватает только танцевальных пар, но все возможно в будущем. Этери Георгиевна в «Хрустальном» — связующее звено всей команды. Даниил Глейхенгауз отвечает за постановки программ и хореографию. Сергея Дудакова же обычно называют «технарем» группы, но на самом деле о нем известно не так много.

Попал в секцию благодаря цвету волос

Обладатель «Золотого конька Загреба» 1990 года — такой титул Дудакова вспомнил на своей передаче Иван Ургант. И это практически максимум того, что известно о Сергее Викторовиче. Как фигурист он тренировался у Виктора Кудрявцева, в 1987 году стал седьмым на юниорском чемпионате мира, до «Самбо-70» работал в ДЮСШ № 48. Всего пара фактов — не очень много для специалиста, который отвечает за технику в одном из самых успешных тренерских штабов мира.

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Сергей Дудаков редко дает интервью — его слово можно считать буквально на вес золота. Хотя на «Вечернем Урганте» он говорил не так много, но зато шутил уж точно больше всех. Там мы узнали, что именно этот специалист постоянно находится с «удочкой», разучивая со спортсменами новые элементы; что он радуется, когда отменяется тренировка и утром можно дольше поспать; что в выходной день на каток не пойдет.

В интервью Федерации фигурного катания на коньках России Дудаков еще три года назад рассказывал, что история его появления на катке стандартная. Просто в детстве ребенок часто болел, простужался, мама решила поставить его на коньки. Начинал на открытом льду, попав в простую любительскую группу. И так всю зиму и катался, пока снег весной не растаял. Пришлось перейти на каток «Кристалл» в Лужниках.

Как Дудаков попал в группу к Виктору Кудрявцеву? Помог цвет волос — в юности он был ярко-рыжим. Заметила фигуриста жена Кудрявцева, Марина Григорьевна. Сказала, что рыжий цвет — к счастью.

— Ничего не умел, но передвигался быстро. И к тому же рыжий цвет волос, а в команде должен быть рыжий. Есть примета такая: рыжий приносит счастье.

Уйти от тренера — недопустимо

В новой группе пришлось сложнее — там приходилось сдавать тесты и зачеты. За провалы выгоняли из группы. Но именно там Сергей полюбил фигурное катание, наблюдая за взрослыми спортсменами и мечтая кататься как они.

Родители поддерживали сына в занятиях фигурным катанием, особенно отец. Его на тренировки не пускали, но по выходным он приходил и смотрел сквозь большие окна за занятиями Сергея. В семь лет фигурист уже стал самостоятельным — его в первый раз отпустили родители самостоятельно идти на тренировку. Хотя, как потом они признались, отец все равно шел следом за сыном, смотря, чтобы тот правильно переходил через дорогу и сворачивал в нужную сторону.

По рассказам самого Дудакова, определенный рубеж фигуристы преодолевают, когда начинают прыгать тройные. Многие бросают спорт, потому что у них не получается. Сергею Викторовичу повезло — он научился этому, так что теперь вовсе не удивительно, что именно он специалист по прыжкам:

— Для ребят это всегда сложный момент. Хотя сейчас в этом плане все стало по-другому. А в мое время очень многие заканчивали, потому что не получалось освоить тройные прыжки. Мне удалось. Стало интересно. Мне всегда нравилось прыгать...

Дудаков хорошо отзывался о своем тренере — Викторе Кудрявцеве. Вспоминал, что тот всегда был требовательным, справедливым, всегда приходил на тренировку. И требовал в первую очередь дисциплины. Сергея Викторовича и самого представляешь примерно таким — твердым, дисциплинированным, но спокойным и умеющим в нужный момент пошутить, а сразу же после — донести до ученика нужную информацию.

Интересно тренер «Хрустального» высказывается об отношении к переходу к другому тренеру — можно было ругаться и спорить, но уход никогда не обсуждался:

— У Кудрявцевых я занимался с самого начала и до того момента, как решил закончить. Но никогда даже мысли не возникало, чтобы от тренеров уйти. Хотя бывало всякое. Мы взрослели, казалось, что уже все можем, стали самостоятельными. Временами хулиганили, ругались, спорили с тренерами. Но чтобы уйти от тренеров — никогда. Мы были другими...

Гастролировал по Англии и Германии, работал на круизном лайнере

Дудаков ушел из спорта в 1991 году после неудачного чемпионата СНГ, хотя мог и потерпеть, как он сам рассказал. Но не зря же говорят, что спортсмены, которым не удалось добиться максимума, в большом количестве случаев становятся хорошими тренерами.

Чем заниматься после завершения карьеры? Фигуристы редко просто берут и порывают со спортом — обычно начинают тренировать, комментировать или выступать в шоу. Сергей Викторович занялся балетом на льду — сначала в Москве, потом участвовал в постановке «Призрак Оперы» в Англии. Потом была еще Германия — бывший спортсмен на себе прочувствовал сложную жизнь артиста с постоянными разъездами. И затем оказался на круизном лайнере, который стартовал в Майами и плыл дальше по островам. На корабле был каток примерно в 1/6 от обычного. И на нем приходилось показывать свои программы вместе с прыжками и прочими элементами. Через полтора года Дудаков задумался о будущем. И решил заняться тренерской работой.

— В Беляеве я взял группу начинающих, мне это было интересно. До этого момента с детьми я не работал, хотелось понять — а справлюсь ли? Сам я неплохо стоял на коньках, но одно дело кататься, а другое — обучать фигурному катанию. Начал я с группы «оздоровишек» — три раза в неделю с ними занимался. Потихоньку мои ребятки поехали. Лучшие из них переходили в спортивные группы, — вспоминал Сергей Викторович.

Легко нашел общий язык с Тутберидзе

После этого тренер пять лет работал на катке в «Крылатском» вместе с Марией Бутырской, после вернулся в «Хрустальный». О сотрудничестве с Тутберидзе Дудаков высказывается очень тепло — вместе с ней у него появилась возможность работать с интересными спортсменами, например Женей Медведевой и Юлей Липницкой.

— Тутберидзе дала возможность реализоваться мне как тренеру. Я очень благодарен ей. Этери Георгиевна готова работать всегда, 24 часа в сутки. Своей энергией, стремлением добиться результата она мотивирует остальных.

С Этери Сергей Викторович быстро нашел общий язык — Кудрявцевы приучили его к дисциплине, Тутберидзе сама такая: строгая, но справедливая. За все эти годы было много всего, карьеры фигуристов складывались по-разному — Дудаков переживал из-за уходов спортсменов и радовался успехам.

Хорошо специалист высказывается о тренерской работе — здесь все завязано на людях, поэтому и нужно уметь с ними общаться. И хочется верить, что у него это получается — скромный, но требовательный к себе Сергей Викторович располагает к себе, а его ученики всегда уважительно отзываются о занятиях с ним:

— Тренерская работа — это контакт с людьми. С учениками, их родителями, коллегами, разными специалистами. Со всеми надо находить общий язык, уметь говорить на разные темы, объяснять какие-то вещи, убеждать. Поэтому тренер, на мой взгляд, должен быть универсалом. Специалистом в своей области, педагогом, психологом, тем, кто много знает, умеет. Я считаю, что учить и воспитывать ребят надо на собственном примере. Не бояться признавать свои ошибки, ставить себя на место спортсмена, пытаться понять, почему он это сделал, что пошло не так, почему получилось.