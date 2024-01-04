Блиц с Александром Галлямовым.

Если искать в российском фигурном катании действующих и самых титулованных спортсменов, то они будут не в женской сборной — оттуда уже почти все взрослые ушли. И не мужчины-одиночники. А пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов — они последовательно выиграли чемпионат мира-2021, чемпионат Европы-2022, олимпийский командный турнир-2022 (под вопросом) и бронзу в личном олимпийском турнире, а также два чемпионата России, включая последний.

И это на фоне того, что Галлямов стал намного активнее в нефигурной деятельности. Выходит на поле в медиафутбольной команде «Чисто Питер», а на пресс-конференциях зачитывает рэп. Да и на льду стал шоуменом.

«СЭ» задал Александру несколько вопросов о музыке и фигурном катании.

Исполнитель года в фигурном катании

Майкл Джексон, хоть он уже и не услышит этого комплимента. Я бы и его какую-нибудь композицию выбрал песней года, но нет одной конкретной. Довольно много фигуристов взяли в новом сезоне его треки. Брали одиночницы, танцоры, оказалось, что в 2023-м это популярный артист у фигуристов. У танцоров сейчас тематика 80-х, и одиночники, можно сказать, следуют тренду и берут ту же тематику.

Композиция, которую взял бы для фигурного катания, но не согласуют

Я сейчас не стараюсь думать о какой-то нестандартной музыке. Варианты есть, конечно, но Тамаре Николаевне виднее, под какую музыку нам выступать. Все-таки мои вкусы сильно отличаются от музыки, которая звучит на фигурном катании. Давайте пусть будет Dream On by Aerosmith.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Композиция, которая достала

Сейчас очень популярна песня АИГЕЛ — «Пыяла», ее много используют в коротких видео, «тиктоках» фигуристов. Уже надоело, играет отовсюду. И когда я услышал, что Камила Валиева взяла эту музыку для показательного номера на чемпионате России, подумал: «Блин, о нет!» Но номер получился классный и трендовый на самом деле. Мы в свое время с Настей поставили номер под Maneskin — тоже зашло.

Самый музыкальный фигурист или фигуристка.

Могу выделить двух человек — Петя Гуменник, он и сам играет на фортепиано, у него есть слух. Второй — Марк Кондратюк, хорошо чувствует музыку, отыгрывает, веет от него энергетикой и реально завораживает. Эти двое могли бы стать следующим составом группы Smash!, если бы она существовала.

Реально ли на соревнованиях выступить под живую музыку?

На шоу под нее катаются, выглядит красиво. Но на соревнованиях — сомнительно. Они тогда очень долго будут идти, много времени займет подготовка каждого номера для оркестра, один вид растянется на два часа и больше. И уже говорил, что в далеких мечтах есть желание выступить под симфонический оркестр под управлением Фабио Мастранджело.

Образ какого исполнителя примерил бы на себя в спорте?

Не люблю копировать чьи-то образы, хочу придумывать от себя, чтобы показывать свою индивидуальность. Пусть сначала это будет складываться не так, как всем хочется, но со временем стиль сформируется, и можно сложить хорошую картину.

Как отреагировал на критиков твоего рэпа?

Люди делятся на два типа: которым нравится и которым не нравится. Последние выражают свое недовольство. Так было всегда. Лично меня это забавляет, над некоторыми комментариями я улыбаюсь.

Да, я получил свою порцию «комплиментов» со стороны тех, кто мне помогает, но я ведь только начинаю свой путь на этой стезе. Неужели кто-то думает, что я не понимаю определенный сарказм, иронию и фейспалм? Конечно, это видно, но два крыла ведь не сразу вырастают, не всегда ведь одиноким лучше всех.

Одна идея для мира музыки

У меня идея — «Песня года» в хип-хопе. Собирать всех артистов и выбирать певца года, прорыв, клип. Было бы интересно — мне кажется, хип-хоп всегда движется немного отдельно от остальной музыкальной индустрии. И такой церемонии не хватает.

Хотя, как только она появится, Ольга Бузова захочет фитануть с Obladaet, а Джисус будет отбиваться от звонков Мэйби Бэйби.

Зачем продолжать кататься, когда все уже выиграно?

Мы выиграли не все, так как скоро будет Спартакиада сильнейших, спасибо нашей федерации и Минспорту за такой формат. Мы к ней скоро начнем усиленно готовиться.

Я лично никогда не бравирую своими победами. Впереди много вершин, которые надо брать. Людям со стороны может показаться, что я стал очень заносчив, особенно в медиабаталиях, но это все выдумано. К прошедшему чемпионату России мы с Настей относились как к самому важному турниру в жизни. Очень хочется, чтобы и к следующему мы относились так же. Как поется:

Лучше гор могут быть только горы,

На которых еще не бывал...

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Зачем ты вообще пошел в медиафутбол и рэп?

Медиафутбол стал для меня глотком свежего воздуха, чем-то новым, чего не хватало в жизни. Я с детства любил футбол, но чтобы мое увлечение так развивалось и сейчас, спустя годы... Это неожиданно и приятно.

А рэп я стал слушать чуть позже, чем начал играть в футбол, но тоже глубоко погрузился в эту тему, меня эта музыка цепляет.

Топ-5 альбомов 2023 года

1. Pharaoh — Phrequency. Круто, что не стал оставлять в тени треки, которые записал за последние три года.

2. Lil Krystalll — Kristina. Давно не было альбомов от этого исполнителя, очень ждал и не разочаровался.

3. Friendly Thug — Cristoforo Colombo. Петербургский рэпер с интересным стилем, которого приятно слушать.

4. Джизус — Дух мира. Перевоплощается в рок-артиста, любопытно за этим наблюдать.

5. Boulevard Depo — Сертоловский токсик. Подзабытый уже альбом начала года, но в моем плейлисте он остался надолго.

И скажу, что здорово, как многие исполнители выкладывали альбомы в этом году, не откладывали релизы. Разочарованием года назову Aarne — не показал почти ничего нового и запоминающегося, за исключением коллаборации в начале альбома.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что нужно для популярности парного катания?

Исполнять элементы ультра-си, но из-за низкой базовой стоимости это не имеет смысла и сошло на нет. Значит, надо развивать парное катание медийно, чтобы был интерес зрителей, СМИ. Я не вижу, чтобы сейчас другие пары занимались медийностью, раскруткой в соцсетях. Хотя на последнем чемпионате России хоть и была интрига у девочек, я заметил, что пишут уже далеко не только про них.

Специально обученный человек предоставил мне очень подробный отчет о деятельности СМИ и блогеров в отношении фигурного катания. Там такие данные про парников, что все становится ясно. Например, у одного блогера за весь год про пару Мишина — Галлямов ровным счетом ни одного поста, кроме расписания выступлений, моего выхода на пресс-конференцию с помятым чубчиком и двух рэп-читок. Про другие пары тоже пишут не очень много. Складывается впечатление, что что-то тут не совсем соразмерно.

В общем, работы предстоит много, уверен, что это понимают многие любители парного катания.