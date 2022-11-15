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Допинг

Сегодня, 14:43

Журова считает, что Валиева может вернуться в большой спорт и через четыре года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала требование ВАДА к Спортивному арбитражному суду (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Сейчас повысили ценз в фигурном катании. Я допускаю, если Камила будет участвовать в шоу, не терять спортивную форму, то она сможет и через четыре года вернуться. Но мне не хотелось бы, чтобы к ней такое жестокое наказание было бы применено», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/15/19038601.shtml
Камила Валиева
Светлана Журова
ВАДА
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