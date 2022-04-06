Журова объяснила, зачем ISU собирается опросить национальные федерации

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова объяснила, зачем Международный союз конькобежцев (ISU) опросит национальные федерации.

«Думаю, в ISU боятся, что федерации других стран начнут бойкотировать соревнования, Не может же быть такого, чтобы Россия выступала одна, а все остальные — отказывались. Поэтому сейчас и хотят провести опрос. И если за дальнейшее отстранение России будет не большинство, то тогда есть шанс, что сохранят возможность выступлений для российских спортсменов.

Несомненно, подобного раньше никогда не было. Но если такой опрос не будет проведен, ISU может столкнуться с тем, что другие страны будут бойкотировать соревнования — я боюсь вот этого. ISU не хочет скандалов и, думаю, рассчитывает предвосхитить и принять решение до возможности странам публично бойкотировать соревнования и лишний раз эту тему раздувать. Сомневаюсь даже, что они опубликуют данные, кто и как голосовал. Если голосование будет еще и тайным, то не факт, что все выступят против России», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

В начале марта ISU отстранил российских спортсменов от всех турниров под эгидой организации. Позднее пресс-служба организации сообщила, что опросит национальные федерации по поводу дальнейших действий ISU в отношении атлетов из России.