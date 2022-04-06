Овсянников: «Если ISU примет новые решения против России, это будет некрасиво»

Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы Овсянников не знает, чего ожидать от ISU в отношении российских спортсменов

Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Олег Овсянников прокомментировал призыв Международного союза конькобежцев (ISU) к федерациям-членам предоставить комментарии по дальнейшим действиям организации в связи с событиями на Украине.

«Я не знаю, какие сейчас настроения в ISU, сложно даже что-либо предположить, — приводит слова Овсянникова «Газета.Ru». — С тем, что происходит в мире, уже ничему не удивишься. Россия столько сделала для союза, была такая помощь с чемпионатом мира — помните, после Фукусимы? Когда буквально за месяц все подготовили. Если ISU примет новые решения против России, это будет некрасиво. Пока у меня это даже не укладывается в голове, давайте подождем. Непонятная ситуация: при чем здесь спортсмены, при чем здесь фигуристы и отстранение от чемпионатов мира?»

Напомним, что ISU дал срок федерациям по предоставлениям комментариев до 18 апреля. Они будут рассмотрены на онлайн-заседании организации, которое состоится 24 апреля.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой федерации.