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Сегодня, 21:48

Медведева: «Тренером пока что быть не хочу. Есть люди, которые катаются, а потом абсолютно меняют сферу деятельности»

Медведева высказалась о возможной смене сферы деятельности
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поделилась мнением по поводу смены сферы деятельности.

«Тренером пока что быть не хочу. Есть люди, которые катаются-катаются, а потом говорят: «Надоело, буду пекарем». Ну, грубо говоря. И абсолютно меняют сферу деятельности.

Например, Эван Лайсачек. Он выиграл Олимпиаду, и стал риэлтором. Но я ни пекарем, ни риэлтором становиться не собираюсь, пока еще покатаюсь», — приводит слова Медведевой Comedy Radio.

Евгения Медведева также является двукратным серебряным призером Олимпиады и победительницей чемпионатов Европы (2016, 2017).

Источник: https://t.me/team_moonbear/11553
Фигурное катание
Евгения Медведева
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