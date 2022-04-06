Медведева: «Тренером пока что быть не хочу. Есть люди, которые катаются, а потом абсолютно меняют сферу деятельности»
Медведева высказалась о возможной смене сферы деятельности
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поделилась мнением по поводу смены сферы деятельности.
«Тренером пока что быть не хочу. Есть люди, которые катаются-катаются, а потом говорят: «Надоело, буду пекарем». Ну, грубо говоря. И абсолютно меняют сферу деятельности.
Например, Эван Лайсачек. Он выиграл Олимпиаду, и стал риэлтором. Но я ни пекарем, ни риэлтором становиться не собираюсь, пока еще покатаюсь», — приводит слова Медведевой Comedy Radio.
Евгения Медведева также является двукратным серебряным призером Олимпиады и победительницей чемпионатов Европы (2016, 2017).
Источник: https://t.me/team_moonbear/11553
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