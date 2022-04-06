Медведева: «Тренером пока что быть не хочу. Есть люди, которые катаются, а потом абсолютно меняют сферу деятельности»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поделилась мнением по поводу смены сферы деятельности.

«Тренером пока что быть не хочу. Есть люди, которые катаются-катаются, а потом говорят: «Надоело, буду пекарем». Ну, грубо говоря. И абсолютно меняют сферу деятельности.

Например, Эван Лайсачек. Он выиграл Олимпиаду, и стал риэлтором. Но я ни пекарем, ни риэлтором становиться не собираюсь, пока еще покатаюсь», — приводит слова Медведевой Comedy Radio.

Евгения Медведева также является двукратным серебряным призером Олимпиады и победительницей чемпионатов Европы (2016, 2017).