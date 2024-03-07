Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на тренировке

Российский фигурист Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на тренировке. Видео с исполнением элемента он опубликовал в Telegram-канале.

Первым, кому удалось чисто сделать четверной аксель на официальных соревнованиях, стал американец Илья Малинин.

Ранее фигурист Глеб Лутфуллин опубликовал две попытки четверного акселя: одну — с падением, другую — выполненную чисто, но на удочке.

В сезоне-2023/24 19-летний Дикиджи выиграл золото на двух этапах «Гран-при России» и серебро на чемпионате России.