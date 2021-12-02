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Жулин высказался об отмене финала «Гран-при» в Японии: «Я особо не расстроился»

12:05
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Российский тренер Александр Жулин прокомментировал «СЭ» решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить финал «Гран-при» по фигурному катанию в японской Осаке.

«В мире неспокойная ситуация. Всем от этого только лучше будет. Лучше пусть перенесут на более поздние сроки... Например, на после Олимпиады. Я особо не расстроился. Этот новый штамм только выявили, они сами были заинтересованы провести Гран-при. Они делают так, как лучше для здоровья людей», — сказал Жулин «СЭ».

Финал «Гран-при» должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря. Согласно заявлению на официальном сайте ISU, соревнования отменены из-за эпидемиологической ситуации на фоне появления нового «омикрон» — штамма коронавируса.

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Данил Алешин все материалы автора
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