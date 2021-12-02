Коган об отмене финала «Гран-при» в Осаке: «Здоровье фигуристов в олимпийский год важнее»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал новость об отмене финала «Гран-при» в Осаке.

«Сейчас можно только выразить сожаление. Живем в такое сложное время, когда многие мероприятия, крупные форумы отменяются из-за эпидемиологической обстановки, но здоровье спортсменов важнее. Это олимпийский год. Мы понимаем, сколько сил приложила Федерация конькобежного спорта Японии для организации, подготовки, работы в это сложное время, однако правительственное решение вряд ли можно обсуждать. Надеемся, что наши остальные мероприятия пройдут в соответствии с планами. Что касается подготовки спортсменов — уверен, что наши профессиональные тренеры смогут грамотно выстроить работу с учетом произошедших изменений», — приводит ТАСС слова Когана.

Финал «Гран-при» в Осаке должен был пройти с 9 по 12 декабря. Сегодня, 2 декабря, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене соревнований из-за появления нового «омикрон» — штамма коронавируса.