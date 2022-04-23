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Сегодня, 12:36

«У Слуцкой серьезный конкурент. Абдурахманов — сильный руководитель». Жулин о выборах президента ФФКМ

Жулин прокомментировал предстоящие выборы президента Федерации фигурного катания Москвы
Артем Бухаев
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Александр Жулин в разговоре с «СЭ» заявил, что ожидает серьезную конкуренцию между кандидатами на пост президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).

«У Ирины Слуцкой достаточно серьезный конкурент. Абдурахманов является директором катка «Молодежка». Поэтому у меня тут есть свой фаворит несмотря на то, что я к Ирине прекрасно отношусь. Но Антон очень сильный руководитель и хороший человек. Думаю, у нее будет сильная и серьезная конкуренция», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

23 апреля в Москве состоится отчетно-выборная конференция, где пройдут выборы нового президента ФФКМ. Помимо Ирины Слуцкой на должность президента также претендует предприниматель Антон Абдурахманов.

Фигурное катание
Александр Жулин
Ирина Слуцкая
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