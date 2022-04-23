«Так рада». Усачева восстановила двойной аксель после травмы

Российская фигуристка Дарья Усачева прыгнула двойной аксель на тренировке. Видео спортсменка опубликовала в Telegram-канале «Неопознанный», который она создала совместно с Анной Щербаковой и Алиной Загитовой.

«Я так рада», — написала Усачева.

В ноябре 2021 года 15-летняя Усачева получила травму правого бедра на раскатке перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Японии. Тренировки фигуристка возобновила в феврале 2022 года.