«Так рада». Усачева восстановила двойной аксель после травмы
Усачева успешно прыгнула двойной аксель на тренировке
Российская фигуристка Дарья Усачева прыгнула двойной аксель на тренировке. Видео спортсменка опубликовала в Telegram-канале «Неопознанный», который она создала совместно с Анной Щербаковой и Алиной Загитовой.
«Я так рада», — написала Усачева.
В ноябре 2021 года 15-летняя Усачева получила травму правого бедра на раскатке перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Японии. Тренировки фигуристка возобновила в феврале 2022 года.
Новости