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Сегодня, 13:21

«Так рада». Усачева восстановила двойной аксель после травмы

Усачева успешно прыгнула двойной аксель на тренировке
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская фигуристка Дарья Усачева прыгнула двойной аксель на тренировке. Видео спортсменка опубликовала в Telegram-канале «Неопознанный», который она создала совместно с Анной Щербаковой и Алиной Загитовой.

«Я так рада», — написала Усачева.

В ноябре 2021 года 15-летняя Усачева получила травму правого бедра на раскатке перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Японии. Тренировки фигуристка возобновила в феврале 2022 года.

Фигурное катание
Дарья Усачева
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