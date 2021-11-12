Жулин остался доволен прокатом Синициной и Кацалапова на этапе «Гран-при» в Японии

Александр Жулин, тренер российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, остался доволен выступлением спортсменов в ритм-танце на этапе «Гран-при» в Японии.

«Все более или менее нормально, дискомфорта нет. Очень доволен прокатом, особенно понравилась скорость, с которой катали ребята. Оценка удовлетворила, хотя где-то проиграли в технической части, есть куда прибавлять и над чем работать», — приводит ТАСС слова Жулина.

Синицина и Кацалапов показали лучший результат в ритм-танце, набрав 86,33 балла. Фигуристы представят произвольный танец завтра, 13 ноября.