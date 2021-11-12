Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Жулин остался доволен прокатом Синициной и Кацалапова на этапе «Гран-при» в Японии

10:58
Теги:

Александр Жулин, тренер российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, остался доволен выступлением спортсменов в ритм-танце на этапе «Гран-при» в Японии.

«Все более или менее нормально, дискомфорта нет. Очень доволен прокатом, особенно понравилась скорость, с которой катали ребята. Оценка удовлетворила, хотя где-то проиграли в технической части, есть куда прибавлять и над чем работать», — приводит ТАСС слова Жулина.

Синицина и Кацалапов показали лучший результат в ритм-танце, набрав 86,33 балла. Фигуристы представят произвольный танец завтра, 13 ноября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12902963

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
В Подмосковье инспектор ДПС выстрелил в голову дочери
0