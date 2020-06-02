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Жулин объяснил, почему не стал вывозить своих фигуристов на сборы в Новогорск

20:22
Александр Жулин. Фото "СЭ"
Александр Жулин. Фото "СЭ"
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Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин объяснил, почему не повез свою группу на сборы в Новогорск. У него занимаются чемпионы Европы среди танцевальных пар Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

— Побоялся ехать с ребятами в столь большую толпу, — цитирует Жулина RT. — В Новогорск ведь при первой же возможности отправились чуть ли не все сборные. И второе, что мне очень не понравилось, что всем приехавшим предстоит на месяц оказаться в полной изоляции от внешнего мира: приехал — тебя закрыли на месяц, и уже никуда не выйти. А у меня двое маленьких детей — вторая дочка родилась в апреле. Оставить жену в одиночестве я просто не готов.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/751692-zhulin-figuristy-sbory-novogorsk

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