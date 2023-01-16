Жук и Свинин прокомментировали уход фигуриста Нарижного из их группы
Российский фигурист Дэвид Нарижный сообщил Ирине Жук и Александру Свинину об уходе из их группы и намерении тренироваться под руководством Дениса Самохина.
«Дэвид поставил нас сегодня перед фактом, что он уходит и намерен продолжать тренироваться в группе Дениса Самохина», — приводит слова Жук и Свинин ТАСС.
1 декабря генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что дуэт Морозова — Нарижный распался, хотя был создан весной 2022 года.
Нарижный в дуэте с Морозовой успел выиграть этапы «Гран-при России» в Москве и Казани.
Ранее Нарижный выступал в дуэте с Елизаветой Шанаевой, в 2020 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров.
Источник: https://tass.ru/sport/16811445
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