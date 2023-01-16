Фигурист Нарижный намерен выступать в дуэте с Хаврониной

Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду, намерен образовать дуэт с Ириной Хаврониной, информирует ТАСС.

1 декабря генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал, что дуэт Нарижного с Аннабель Морозовой распался, хотя был создан весной 2022 года. 14 января стало известно, что дуэт Хаврониной и Дарио Чиризано прекратил существование.

Ранее Нарижный выступал в дуэте с Елизаветой Шанаевой, в 2020 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров.

Хавронина в дуэте с Чиризано стала победительницей юниорского первенства России, юношеских Олимпийских игр 2020 года, юниорских этапов «Гран-при» в Красноярске и Гданьске.