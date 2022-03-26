Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила прокат короткой программы Камилы Валиевой на Кубке Первого канала, который проходит в Саранске.

«Как мне короткая программа Камилы? Превосходно! А когда было иначе? Я даже не удивлена, если честно. Она никогда не катала плохо, я такого не видела ни разу. Мне всегда нравятся ее выступления. Валиева была, есть и будет замечательной фигуристкой!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 26 марта, команда Марка Кондратюка «Время первых» обыграла с минимальным счетом «Красную машину» под руководством Анны Щербаковой (72:71).