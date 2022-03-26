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Сегодня, 22:17

Тарасова — о первом дне Кубка Первого канала: «Какие у нас замечательные фигуристы, горжусь ими!»

Тарасова подвела итоги старта Кубка Первого канала
Антон Иванов
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила первый день на Кубке Первого канала, который проходит в Саранске.

«Мне очень понравился первый день Кубка Первого канала. Все ребята прокатались практически без помарок, было приятно за ними наблюдать. Сегодняшние выступления еще раз показали, какие у нас замечательные фигуристы. Я горжусь ими!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 26 марта, команда Марка Кондратюка «Время первых» обыграла с минимальным счетом «Красную машину» под руководством Анны Щербаковой (72:71).

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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