Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила первый день на Кубке Первого канала, который проходит в Саранске.

«Мне очень понравился первый день Кубка Первого канала. Все ребята прокатались практически без помарок, было приятно за ними наблюдать. Сегодняшние выступления еще раз показали, какие у нас замечательные фигуристы. Я горжусь ими!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 26 марта, команда Марка Кондратюка «Время первых» обыграла с минимальным счетом «Красную машину» под руководством Анны Щербаковой (72:71).