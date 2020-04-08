Заразившаяся коронавирусом фигуристка: «Со мной все хорошо»

Российская фигуристка Кристина Шошина рассказала «СЭ» о том, как оказалась в Италии. Вчера она в эфире в Instagram у Станиславы Константиновой рассказала о том, что закрыта на корабле, а тест на коронавирус оказался положительным.

— Я работала на лайнере. Со мной все хорошо, не беспокойтесь, — ответила Шошина на вопрос «CЭ».

Среди гастролей детского ледового театр Петербурга не значится Италия, но практика организации ледовых и акробатических шоу на круизных лайнерах используется достаточно широко. Судя по Instagram, Шошина в конце марта работала на итальянском лайнере Costa Favolosa. Несколько членов экипажа были заражены коронавирусом и эвакуированы в Майами. (Дмитрий Кузнецов)