Известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян, ставший инициатором проведения премии «Ледовый Оскар», отметил, что как бизнесмену ему хочется, чтобы двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю катался как можно дольше.

— В Испании после ухода Хавьера Фернандеса фигурного катания, считайте, нет, как нет его в Италии после ухода Каролины Костнер, а в Швейцарии — после того, как завершил карьеру Стефан Ламбьель, — цитируют «РИА «Новости» Закаряна. — Неизвестно, когда появятся заметные фигуристы в Германии — получается, что после ухода из спорта Алены Савченко фигурное катание зачахло и там. Очень опасная ситуация, как бы странно это ни прозвучало, складывается в Японии. И мне как бизнесмену очень хочется, чтобы Юдзуру Ханю катался максимально долго.

Когда Юдзуру прилетает в Россию на этап Гран-при, по моим данным, около пяти тысяч японских фанатов прилетают следом за ним из Японии. Эти люди бронируют отели, покупают билеты, нанимают за свои деньги переводчиков на почасовую оплату... Никакой другой японский спортсмен такой коммерческой популярностью у болельщиков не пользуется и никогда не пользовался. Даже Мао Асада. Это, собственно, и есть ответ на вопрос, который вы мне сейчас задали. Поэтому очень желаю Юдзуру Ханю здоровья и процветания. На это молятся все шоу-менеджеры миры. На Ханю и на Японию.