Загитова заинтересовалась гончарным искусством

Олимпийская чемпионка Алина Загитова всерьез заинтересовалась гончарным искусством и творчеством в целом.

Загитова заняла третье место на этапе «Гран-при» в Саппоро и вышла в финал, который пройдет 5-8 декабря в Турине (Италия).

— Я не думаю о создании своей линии одежды, ее сейчас делают все, кому не лень, и мне это не так интересно, — цитирует ТАСС Загитову. — Мне интересно гончарное искусство — я никогда этого не делала, но хочу попробовать. По виду это это очень успокаивает, и можно будет создавать какие-то свои эксклюзивные вещи.

Также спортсменка сообщила, что сама оформила свою комнату в японском стиле.

— Я хотела, чтобы у меня была сакура на стене, но пока она еще не закончена. Специальную полочку для медалей украшают статуэтки, которые мне дарили японские фанаты, — сказала Загитова.