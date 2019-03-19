Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию

Фигуристка Софья Самодурова первой из россиянок выступит в короткой программе чемпионата мира, который стартует 20 марта в японском городе Сайтама.

Самодурова выступит в шестой разминке (34-й стартовый номер). Евгения Медведева и Алина Загитова выступят в седьмой разминке. Медведева выйдет на лед 38-й, Загитова – последней, 40-й.

Напомним, что соревнования начнутся в 9.00 по московскому времени. Чемпионат мира пройдет с 20 по 23 марта.

Чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований