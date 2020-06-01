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Загитова вернулась в Москву и 2 июня приедет на сбор в «Новогорск»

13:56
Алина Загитова. Фото Reuters
Алина Загитова. Фото Reuters
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова вернулась из Казани в Москву, 2 июня спортсменка приедет на сбор на базу «Новогорск», где в настоящее время тренируется группа Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС.

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже спортсменка возобновила тренировки. Загитова была включена в состав сборной России на новый сезон.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8616485

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