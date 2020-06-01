Загитова вернулась в Москву и 2 июня приедет на сбор в «Новогорск»
13:56
Олимпийская чемпионка Алина Загитова вернулась из Казани в Москву, 2 июня спортсменка приедет на сбор на базу «Новогорск», где в настоящее время тренируется группа Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС.
Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже спортсменка возобновила тренировки. Загитова была включена в состав сборной России на новый сезон.
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