Загитова упала с двойного акселя в произвольной программе в финале «Гран-при»
7 декабря 2019, 23:49
Олимпийская чемпионка Алина Загитова упала в произвольной программе в финале «Гран-при».
Спортсменка исполнила тройной лутц+тройной риттбергер, упала с двойного акселя, но затем исполнила тройной сальхов, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройной флип+двойной тулуп+двойной риттбергер и тройной флип.
Загитова набрала за свой прокат 125,63 балла и 205,23 в сумме и стала лишь шестой.
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