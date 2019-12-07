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Загитова упала с двойного акселя в произвольной программе в финале «Гран-при»

7 декабря 2019, 23:49
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова упала в произвольной программе в финале «Гран-при».

Спортсменка исполнила тройной лутц+тройной риттбергер, упала с двойного акселя, но затем исполнила тройной сальхов, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройной флип+двойной тулуп+двойной риттбергер и тройной флип.

Загитова набрала за свой прокат 125,63 балла и 205,23 в сумме и стала лишь шестой.

Онлайн-трансляция финала «Гран-при» — здесь

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