Загитова упала во время исполнения программы «Клеопатра» на шоу Тутберидзе в Ташкенте

Олимпийская чемпионка Алина Загитова с ошибкой исполнила программу «Клеопатра» на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ташкенте. Фигуристка упала с тройного лутца.

Загитова не смогла чисто откатать и вторую программу «Внутренний свет». Она сделала степ-аут на тройном лутце.

Фигуристка не выступала на соревнованиях с финала серии «Гран-при» 2019 года. Загитова объявила о паузе в карьере.