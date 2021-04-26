Загитова упала во время исполнения программы «Клеопатра» на шоу Тутберидзе в Ташкенте
09:39
Олимпийская чемпионка Алина Загитова с ошибкой исполнила программу «Клеопатра» на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ташкенте. Фигуристка упала с тройного лутца.
Загитова не смогла чисто откатать и вторую программу «Внутренний свет». Она сделала степ-аут на тройном лутце.
Фигуристка не выступала на соревнованиях с финала серии «Гран-при» 2019 года. Загитова объявила о паузе в карьере.
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