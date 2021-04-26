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Загитова упала во время исполнения программы «Клеопатра» на шоу Тутберидзе в Ташкенте

09:39
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова с ошибкой исполнила программу «Клеопатра» на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ташкенте. Фигуристка упала с тройного лутца.

Загитова не смогла чисто откатать и вторую программу «Внутренний свет». Она сделала степ-аут на тройном лутце.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фигуристка не выступала на соревнованиях с финала серии «Гран-при» 2019 года. Загитова объявила о паузе в карьере.

 

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