«Пенсионеры на разминке». Фигуристки группы Тутберидзе опубликовали забавное видео
10:17
Фигуристки «Хрустального» в подтрибунном помещении разыграли шуточный номер.
Софья Акатьева, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алина Загитова и Майя Хромых исполнили забавный танец, похожий на скрип сустовов спортсменок.
Фанаты оценили задумку фигуристок:
«Пенсионеры на разминке», «Скрипучие вы наши», «Какие же вы все приколистки».
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