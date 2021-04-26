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«Пенсионеры на разминке». Фигуристки группы Тутберидзе опубликовали забавное видео

10:17

Фигуристки «Хрустального» в подтрибунном помещении разыграли шуточный номер.

Софья Акатьева, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алина Загитова и Майя Хромых исполнили забавный танец, похожий на скрип сустовов спортсменок.

Фанаты оценили задумку фигуристок:

«Пенсионеры на разминке», «Скрипучие вы наши», «Какие же вы все приколистки».

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