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Косторная восстановила тройной аксель

25 апреля 2021, 23:33

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная исполнила тройной аксель на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ташкенте.

17-летняя спортсменка Косторная не прыгала тройной аксель на соревнованиях после чемпионата Европы-2020.

Публикация от KOSTORNAIA TEAM ? (@kostornaiateam)

В прошедшем сезоне Косторная заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира.

В июле прошлого года Косторная перешла в академию Евгения Плющенко. Однако в марте она вернулась к Тутберидзе.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/COGZ1p6IKl1/

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