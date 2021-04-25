Косторная восстановила тройной аксель

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная исполнила тройной аксель на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ташкенте.

17-летняя спортсменка Косторная не прыгала тройной аксель на соревнованиях после чемпионата Европы-2020.

В прошедшем сезоне Косторная заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира.

В июле прошлого года Косторная перешла в академию Евгения Плющенко. Однако в марте она вернулась к Тутберидзе.