Косторная восстановила тройной аксель
25 апреля 2021, 23:33
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная исполнила тройной аксель на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ташкенте.
17-летняя спортсменка Косторная не прыгала тройной аксель на соревнованиях после чемпионата Европы-2020.
В прошедшем сезоне Косторная заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира.
В июле прошлого года Косторная перешла в академию Евгения Плющенко. Однако в марте она вернулась к Тутберидзе.
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